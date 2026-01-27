面交87萬贓款鬧內鬨！高雄詐團車手黑吃黑翻船 3嫌落網送辦

詐團車手吳男拿取被害人87萬多元現金，與同團灰色衣服（李男）、黑衣服（黃男）爆發內鬨，警方仁武區某民宅將兩犯嫌拘提到案。讀者提供



高市鼓山區凹仔底公園昨（26）日傍晚發生搶案，警方到場意外發現，竟是詐團因87萬元贓款分配不均鬧內鬨，警方成立專案小組，並於案發後18小時內，將涉案3名詐騙集團成員全數查緝到案。

高雄市鼓山警分局昨天17時許接獲報案，民眾稱明誠三路凹仔底公園內有人遭搶，警方到場後，55歲吳姓男子表示，手機遭2名男子強行搶走，員警發現吳男身懷鉅款、行跡可疑，遂進一步查證。

經警方偵辦，吳男認了詐騙集團車手身分，表示當日下午才與陳姓被害人面交87萬餘元，該筆款項為詐騙集團以「假投資」話術詐得之贓款；55歲吳男取得現金後，與同團共犯24歲黃男、25歲李男會面時，因對方欲取走手中現金遭拒，雙方發生激烈爭執，黃、李2人趁亂搶走吳男的工作手機後逃逸，吳男隨即向路邊民眾求助，警方獲報到場。

警方成立專案小組，並報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，於現場先行逮捕詐欺案嫌疑人吳男。經徹夜追緝與埋伏，警方於今天上午11時許，在仁武區某民宅成功將黃、李2名共犯拘提到案，正持續釐清該詐騙集團涉及之其他相關案件。

警方表示，全案依涉嫌詐欺、妨害自由及違反組織犯罪防制條例等罪嫌，將吳男等3嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

