面具男北捷丟汽油、煙霧彈 卓榮泰赴現場關心捷運提高戒備

19日晚間台北捷運M7出口驚爆遭擲煙霧彈，對此台北市長蔣萬安也下令指示警察局、消防局務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯。對此，行政院長卓榮泰、台北市副市長李四川等官員也到場關心。

卓榮泰表示，今天傍晚5點20分左右，台北車站捷運M7、M8出口之間，一位頭戴面具男子，蓄意丟棄5、6顆汽油彈或是煙霧彈，還留存一些數量在他行李箱中。

卓榮泰指出，經過檢視，已掌握嫌犯特徵，並要求警政署徹夜找出嫌犯，「現場也發現他蓄意丟棄汽油彈、煙霧彈外，還蓄意傷害一名路人，該路人背部受到鈍器攻擊，送醫前已經OHCA，目前已送台大醫院搶救中；另外一名民眾呼吸道受到傷害，送馬偕醫院治療，情勢穩定」。

卓榮泰也指出，第一時間已要求警政署在全國車站、捷運站、航空站提高戒備，目前已初步掌握嫌犯特徵，希望民眾心情不要過於焦慮，讓警方能夠在最短時間內回復到整個平靜。

卓榮泰也提到，目前影響市民朋友的行動，也請大家配合，「我們要保留現場，找出相關證物，希望警方要求盡速完成案件釐清，重點是找出這名嫌犯，了解他的背景，同時全面擴大戒備，讓國人能夠安心」。

