面具藝術為技職教育注入靈魂 施宥彤跨域美學教學讓技術成為創作語言

在藝術設計與技職教育日益強調跨域整合的趨勢下，如何讓「技術」不只停留在操作層次，而能轉化為創作思考的一部分，成為教育現場的重要課題。長期深耕整體造型、彩妝設計與影視特效化妝領域的施宥彤，結合產業實務與教學經驗，透過面具藝術課程示範技術與美學並進的教育新模式。

施宥彤投入藝術與技術教育多年，曾任教於多所高中職與大專校院，也多次受邀擔任國內外美容藝術與創意設計競賽評審。她指出，技職教育不該只是訓練學生「會做」，而是要引導學生理解材料、造型與文化背後的邏輯，「技術不是目的，而是讓創作找到靈魂的工具。當學生知道為什麼這樣做，技術才會真正變成能力。」

此次於高雄市立美術館藝術教育推廣課程中，施宥彤以「面具藝術」為主題，引導學員從造型切入角色、身份與自我之間的關係。課程取材當代藝術家馮‧沃爾夫（Von Wolfe）的創作形式，運用高張力視覺語彙與自由組構方式，讓學員在色彩、結構與立體層次的實驗中，發展個人風格，而非複製既有模板。

與傳統教學追求標準答案不同，施宥彤更重視創作歷程與思考脈絡。她從角色心理、材質選擇與造型邏輯出發，協助學員將內在情感轉化為視覺語言，讓面具不只是作品，而是一種自我探索的媒介，也呼應當前技職教育朝向「創造力導向」與「跨域整合」的發展方向。

高雄市立美術館表示，透過結合產業經驗與教學能量的藝術教育者參與課程，能讓藝術學習不再侷限於技法本身，而是延伸至設計思維、文化觀察與自我認同的培養。

現場參觀民眾李小姐也分享感受，她表示，原本以為只是手作課程，實際參與後才發現每一個面具都在說故事，「老師會引導我們想角色的心情和個性，而不是只教怎麼貼、怎麼畫，做完作品後，會覺得好像也重新認識了自己，滿感動的。」

施宥彤以面具藝術介入技職美學教育，示範藝術與技術如何形成雙向支持的創作系統。她認為，藝術教育的價值不在於培養多少像藝術家的人，而是在每一次創作中，讓學習者意識到自己擁有表達、思考與創造的能力，這也是她持續深耕美學藝術與技職教育界面的核心信念。