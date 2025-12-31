面子掛不住？中國軍演蔡正元緩頰稱「規模不大只是傳訊息」：不如美軍在委內瑞拉外海陣勢

共軍12月29日起在我國周邊展開軍演，前立委蔡正元分析，軍演規模不算大，是為了向美國總統川普、日本首相高市早苗、總統賴清德三人傳遞訊息，「解放軍這個態勢，不是我在開他玩笑，還不如美軍在委內瑞拉外海擺的陣勢，那才叫真正的封鎖。」

蔡正元在節目上指出，中國這次演習一方面訓練軍隊，但另一方面是為了向三個人傳達訊息，分別是「美國總統川普、日本首相高市早苗，台灣總統賴清德」。

蔡正元說，軍演是要告訴川普「你12/15給台灣一筆111億美元的軍售，我如果不有所反應，面子往哪擺？」但日期偏偏又卡到蔣萬安的雙城論壇，不能立即有反應，只好拖到雙城論壇結束。

蔡正元並說，針對高市早苗的「台灣有事」論，解放軍則是藉軍演在台灣北部「實彈演習」，以此警告日本。至於挑在冬天、天氣不佳這個時間點軍演，則是衝著賴清德「台灣軍費愈高，共軍攻台門檻愈高」的論調，證明解放軍有能力挑選時間動武。

蔡正元認為，北京不滿賴清德最近一系列言行，但又不想太大地影響局勢，所以只能進行一場圍台軍演傳話，演習規模不算大，所以台灣股市的判斷沒錯，軍演目的只是用來傳遞警告。

蔡正元最後說：「解放軍這個態勢，不是我在開他玩笑，還不如美軍在委內瑞拉外海擺的陣勢，那才叫真正的封鎖，解放軍這個連隔離都不是。」

