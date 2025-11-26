面子給超大！南韓「國民爺爺」李順載辭世 2任總統罕見「花圈同框」

記者陳宣如／綜合報導

韓國演藝圈昨（25）日傳出資深演員李順載離世消息，享壽91歲，靈堂設於首爾峨山醫院。消息公布後，不僅演藝界表達哀悼，政治圈也迅速有所動作，多名重要政治人物公開致意，顯示他作為「國民爺爺」長期深受到大眾尊敬的形象與地位。在韓國文化中，對於年長或具有卓越貢獻的公共人物，社會普遍會以「老師」作為敬稱，因此包括總統在內的政治人士於悼念時皆使用這一稱呼。

韓國演藝圈25日傳出「國民爺爺」李順載離世消息，享壽91歲。（圖／翻攝自韓媒TV Daily）

韓國總統李在明在昨日立刻於官方社群平台發文致哀，開頭以「祈願韓國文化藝術界的大星——李順載老師安息」表達悼念，他表示，李順載一生投入於演戲，提升了韓國文化藝術的格調，並跨足舞台劇、電影、廣播等領域帶給大眾笑容、感動、安慰與勇氣。貼文中更直接引用李順載過去的言論：「演技是呈現活生生人類故事的生命伴侶。」李在明指出，他留下的作品與訊息將成為韓國寶貴的文化遺產，並表示會長久記住這位跨越世代、廣受喜愛的國民演員。

韓國總統李在明在25日於官方社群平台發文致哀。（圖／翻攝自李在明臉書）

更引人注目的是，南韓前總統李明博與現任總統李在明皆送上花圈致意，兩代總統的弔唁花圈分別置於李順載遺像左右兩側，給足滿滿面子。多名政治人物也透過社群平台或親自前往靈堂表達哀悼，包括南韓國務總理金民錫、首爾市長吳世勳、前大邱市長洪準杓等，其中吳世勳於消息曝光後第一時間便抵達靈堂致意。

南韓前總統李明博與現任總統李在明皆送上花圈致意。（圖／翻攝韓媒Newsis）

韓國文化體育觀光部長官崔輝榮也前往靈堂，並宣布追授李順載「金冠文化勳章（1等級）」，肯定他70年來於戲劇、電影、廣播等領域對韓國文化藝術的貢獻。崔輝榮表示，李順載長期陪伴國民在各個作品中共同經歷各種情感，他的人生軌跡將永遠被記住。

李順載的辭世引來政治界、演藝界、粉絲以及社會大眾的廣泛悼念，不少人在網路上回顧他的影視作品、舞台表演與公開活動，緬懷這位「國民爺爺」對韓國文化與藝術的長期貢獻。

