面對中共威脅！美記者：台灣富裕民主令人讚嘆 獨缺保護這一切的共識

編譯張渝萍／綜合報導

中國國家主席習近平要求解放軍在2027年前達到武力攻台能力，隨著時間逼近，加上中國軍演頻繁且規模不斷加大，讓外界憂心中共侵台風險升高。

《紐約時報》專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）17日就撰文指出，中國武力攻台前會有兩個重要警訊，一為北京高層將他們在西方國家的資產轉出，二為在中國境內發動愛國運動，號召民眾捐血。

然而紀思道指出，不少台灣人對中共威脅「不以為意」，甚至有部分台灣人認為抵抗中共是徒勞的，國防預算在立院也不一定能過關。他表示，他1980年代曾在台灣居住，見證台灣人建立富裕、高科技的民主社會，然而現卻獨缺如何保存這一切的共識。

中共總書記、中央軍委主席習近平2024年12月參加澳門新特首就職典禮時，檢閱中國人民解放軍的駐澳門部隊。（圖／翻攝自新華社）

中共開戰前可能會有這六動作

紀思道在《紐時》論壇刊文指出，中共攻台的第一個警訊，可能是北京悄悄將金融資產從可能在戰爭中凍結它們的西方國家轉移出去。第二個警訊，可能是中國境內發起愛國運動，號召民眾捐血。

接著，在部隊調動以及外界爭論這些行動究竟是真正威脅還是虛張聲勢之際，網路攻擊可能癱瘓台灣部分電網與銀行系統；同時，連接台灣與世界的海底電纜遭到破壞，島內網路服務將變得遲緩。

再來，飛彈可能會攻擊總統府以及軍事與情報設施，試圖進行「斬首行動」；當然也可能打擊美國在日本與關島的基地，以阻止美軍前來馳援。中國艦艇將對台灣實施封鎖，特別著力於阻止美國與日本提供協助。

紀思道指出，這是一種極端版本的情境，描繪中國若發動初步攻擊、企圖接管台灣時可能出現的樣貌。這些推測來自與軍事規劃者的對話，以及史丹佛大學弗雷曼（Eyck Freymann）即將出版的新書《保衛台灣》（Defending Taiwan）。

台官員更關注中共灰色地帶行動

五角大廈的戰略家基於職責，當然會憂心這類入侵情境，但台灣官員則更關注中共在戰前的灰色地帶行動。

中國對台發動全面入侵很可能會失敗，紀思道指出，因很可能會失敗，因此他認為短期內中共不會侵台，但目前的灰色地帶壓力每天都在挑戰台灣，而且這類攻勢還可能會升級，最糟就是引發全面戰爭，把美國拖下水。

紀思道表示，在這個灰色地帶中，中國已經發動網路攻擊、切斷網路電纜，並派遣軍機與軍艦逼近台灣，同時舉行實彈軍事演習。2025年底，中共才舉行大規模圍台軍演，文攻武嚇台灣。

解放軍「正義使命-2025」圍台軍演畫面。（圖／翻攝自東部戰區微博）

要如何評估灰色地帶攻擊？根據台灣政府最新報告，2025年中國對台灣基礎設施的網路入侵平均每天達到260萬次。

中共不開戰施壓招數有哪些？

紀思道指出，若習近平想在不開戰的情況下加大壓力、進一步消耗台灣，他可以實施「檢疫」封鎖。例如，他可能要求船隻先停靠廈門或上海等中國港口進行短暫的「海關檢查」，再前往台灣；也可能要求對前往台灣的油輪進行「環保檢查」。他甚至可狡詐地對各國表示，我們都認同「一個中國」，那你們怎麼能反對中國政府對運往屬於中國一部分的台灣的貨物進行海關與安全檢查呢？

即便船隻不遵守這種檢疫，這樣的措施仍會推高保險與航運成本，重創台灣經濟。

比檢疫再升高一個層級的，就是封鎖，特別是石油與天然氣的封鎖，很可能因此導致全面戰爭。

台灣經濟仰賴進口石油產品，天然氣庫存僅夠維持兩到三週。屆時，台灣的命運可能取決於川普總統是否願意下令美國海軍護航船隻、突破封鎖。

中共未來五年入侵台灣機率是多少？

紀思道指出，他最尊敬的中國問題觀察人士認為，未來十年爆發戰爭的可能性不高。但他們也可能判斷錯誤，因為顧問機構「台灣海峽風險報告」預測，未來五年內中國入侵台灣的機率為30%，而對台實施空中與海上封鎖的可能性則高達60%。

戰爭的代價將是驚人的，且美國幾乎會捲入其中。德國馬歇爾基金會本月發布的一項研究指出，即便是一場持續僅數月、且中國最終戰敗的中等規模常規戰爭，也可能造成10萬台灣人、10萬名中國人，以及6000名美國人喪生。

若中國成功吸收台灣，無論是透過戰爭，還是透過灰色地帶壓力與「切香腸」戰術和平達成，最終結果將是讓「第一島鏈」崩潰，限制中國在太平洋投射力量瓦解。

此外，中國也可能取得台積電那些高度先進的晶片製造廠；在戰略層面上，台積電可說是世界上最重要的公司。若這些晶圓廠在戰爭中遭到破壞，外交關係協會在2023年的一份報告中指出，其結果將是「全球經濟大蕭條」。

正因如此，嚇阻至關重要。美國、台灣以及日本、菲律賓等盟友若能協同行動，對嚇阻中國採取嚴重軍事行動仍有相當勝算。

台灣面臨最大的威脅是：台灣人不在意

然而，台灣的核心難題在於：當世界其他地方憂心台海戰爭風險時，許多台灣人似乎並不在意。最近一個例子就是，去年年底中國圍台軍演期間，台灣股市指數反而上漲。

紀思道指出，有些台灣人承認存在風險，但認為抵抗中國毫無意義，覺得那是徒勞的，「當我問一位老台灣朋友、也是一名記者，如果中國進攻台灣，島上應該怎麼做時，她毫不猶豫地回答：『投降』。」

另一位老朋友，一名企業家，則表示他預期十年內台灣將置於中國控制之下，無論是透過戰爭，還是台灣接受在中國統治下勉強自治。

解放軍嗆聲，正義之錘封港斷線。（圖／翻攝自東部戰區）

對於以上台灣人的想法，紀思道感到難以接受。他表示：「我熱愛台灣，1980年代我曾在此居住，學習中文，能見證人們建立起這個富裕、高科技的民主社會，令人讚嘆」，他感嘆：「這裡什麼都有，唯獨缺乏如何保存這一切的共識。」

紀思道表示，台灣政治被激烈的內鬥毒化，無論是黨內還是各黨之間。結果是，與其他面臨生存威脅的地方相比，像是愛沙尼亞、以色列、波蘭與南韓，台灣顯得準備不足。

他點出，若烏克蘭人是抵抗強大侵略者的政治意志典範，那台灣幾乎站在相反的一端：「許多人似乎尚未準備好為保衛島嶼的獨立與自由付出重大犧牲。」

紀思道：台灣人無要無緊，美國人為何要冒險犧牲

中共眼中釘賴清德總統似乎理解這些風險，並試圖提高軍費與強化戰備。但紀思道表示，目前尚不清楚台灣人民是否願意朝這個方向前進，且賴清德提出的追加軍事預算甚至未必能在立法院過關。

紀思道便稱，這引出了一個根本性的問題：「為什麼美國人要冒生命危險、花費數十億美元，去防衛那些自己並未明確願意做出重大犧牲的台灣人？」他曾就此詢問台灣官員。

外交部政務次長陳明祺承認：「台灣的防衛是我們自己的責任。我們必須告訴年輕人，捍衛你們的民主生活方式，是你們的義務。」

國安會秘書長吳釗燮則說：「如果台灣不自助，我們不能要求其他國家幫助台灣。」同時，吳、陳及其他官員也反駁外界認為台灣對防衛漫不經心的說法。吳表示：「我們的作戰能力正在大幅提升。」

官員指出，賴清德正試圖提高軍事支出，讓軍事預算在今年超過GDP的3%，並在2030年達到5%。紀思道補充，台灣也已將義務役從可悲的四個月延長至一年。

他認為，這些都是正面的進展，但遠遠不夠。

鑑於利害關係之重大，美國外交政策的首要任務之一，必須是在不挑釁中國的前提下嚇阻中國。嚇阻意味著與台灣、日本及其他夥伴合作，形成共同戰線，不僅針對入侵，也針對灰色地帶壓力。

若嚇阻失敗、戰爭真的爆發，那麼顯然「勝利」總比失敗好，但這或許正如甘迺迪總統曾說過的那樣：「即使是勝利的果實，也會在我們口中化為灰燼。」

