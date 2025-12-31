面對中共軍演 高揚凱批蔣萬安釋放錯誤訊號

台北大安、文山市議員參選人高揚凱。(劉祐龍攝影)

中共30日啟動大規模環台軍演，台海局勢明顯升溫。對此，台北市議員參選人高揚凱今(31)日表示，這項行動已非單純軍事演訓，而是對台灣進行的軍事威嚇與國際霸凌，相關演習型態已逼近「準戰爭」狀態，社會不應再輕忽其嚴重性。





高揚凱指出，中共透過逼近式軍演，企圖對台灣能源、經濟與糧食等關鍵命脈施加壓力，並測試由演轉戰的可能性。他強調，這種欺壓手段不會讓台灣退讓，反而只會促使台灣社會更加團結、提高警覺，全力做好防衛準備。

談及中共動機，高揚凱分析，中國近年面臨房地產泡沫、失業率攀升與經濟成長放緩等內部壓力，執政當局藉由對外升高緊張情勢，轉移內政失利的焦點。他認為，中共長期以高壓方式處理新疆、西藏與香港事務，卻嚴重誤判台灣社會，威嚇只會激發更強烈的反抗意志。





在國內政治層面，高揚凱點名質疑，台北市長蔣萬安在共軍實彈軍演期間仍堅持前往上海參與雙城論壇，僅以「遺憾」與「呼籲克制」回應中共行動，未展現清楚立場。他也批評，部分國民黨高層在軍演期間仍傳出規劃訪問北京的說法，恐對外釋放錯誤訊號。





高揚凱強調，面對中共持續升高的軍事與政治壓力，台灣此刻最重要的是不分黨派、團結一致，守護民主制度、自由價值與共同的家園。