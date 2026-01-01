面對中國嚴峻的軍事野心！賴清德：台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗

記者盧素梅／台北報導

中共解放軍東部戰區於去年12月29、30 日在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」大規模軍事演習，賴清德總統今（1）日發表「2026新年談話」時提到，面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心。作為總統，他的態度一直都很清楚，就是堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制。

今天是2026年元旦，賴清德清晨出席「115年元旦總統府升旗典禮」，隨後也偕同副總統蕭美琴在總統府大禮堂發表「2026新年談話」時，他提到，新的一年，我們還要繼續大步向前走，達成四個總目標，而他提到的首個目標，首先就是我們要打造更安全、堅韌的台灣。

賴清德表示，面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心。作為總統，他的態度一直都很清楚，就是堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制。

賴清德並表示，去年，他已經宣布啟動反滲透17項國安策略，加速推動國安十法修法，並透過8年1.25兆國防特別預算投資，全面提升戰力，壯大國防產業，強化國家安全與社會安定，今年，我們要一一來執行。

賴清德強調，新年的第一天，他也要再次呼籲，面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗。我們可以對許多議題有不同的看法，但沒有強韌的國防，就不會有國家，更不會有我們彼此爭辯的空間。這應該是要不分黨派的全民共識。期盼朝野攜手合作順利讓重要的國防預算趕緊通過。

