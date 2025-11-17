面對中國威脅，日本全國挺首相！邱明玉嘆：藍白永遠學不來日本人的團結

政治中心／唐家興報導

資深媒體人邱明玉在三立政論節目《新台派上線》中表示，中國恐嚇高市早苗，日本不分黨派，全國挺首相！反觀藍白卻永遠學不會團結。（圖／翻攝自新台派上線）

日本首相高市早苗日前在國會直指「台灣有事即日本有事」，強調一旦台海爆發衝突，日本恐啟動集體自衛權，引發中國強烈不滿。中國駐大阪總領事薛劍更脫序放話，揚言要對高市「斬首」，言論震驚日方。大阪市議會 14 日火速通過決議，跨黨派一致譴責薛劍，要求其公開道歉。

大阪市議會罕見跨黨聯手：對外議題「同仇敵愾」

資深媒體人邱明玉在三立政論節目《新台派上線》中指出，這項譴責決議由大阪維新會、公明黨，以及自民黨不同派系共同提出，雖然彼此在內政立場不同，但在面對中國外交官公然恐嚇日本首相時，各黨一致站在同一陣線。

邱明玉分析，「大阪維新會本身就是自民黨的強力反對黨，平常互不相讓，但國際事務涉及自家首相被恐嚇，各黨仍選擇全力挺自己的領導人，這才是正常的民主國家反應。」

高市早苗立場比安倍更進一步：在國會、以現任首相身分正式宣示

邱明玉強調，雖然安倍晉三也曾提出「台灣有事、日本有事」，但安倍當時已卸任，且是在民間論壇發言；高市早苗則是在國會預算委員會、以現任首相身分正式宣告。

「這是官方立場，而且她的發言需獲聯合內閣同意，代表整個日本政府已準備好承擔對中戰略風險。」

邱補充，日本官房長官與外務大臣事後也明確表態：中國無權要求日本首相收回言論，這顯示日本政府底線前所未見地強硬。

中國文攻武嚇升高：無人機逼近與那國島、旅遊警示釋出

邱明玉指出，除舉行黃海軍演外，中國疑似出動無人機飛越花蓮至與那國島間海域，迫使日本戰機緊急升空，形同踩踏日本底線。中國並發布日本旅遊警示。邱明玉諷刺，日本部分網友反而稱鬆了一口氣，因中國旅客常被視為「觀光公害」，還呼籲「乾脆永久不要來」。

中國遊客占日本旅遊業四分之一 日本仍展現「不屈服」態度

邱明玉說，雖然中國旅客今年前九個月就高達750 萬人，占日本旅遊業四分之一，中國若限制出國確實會造成損失，但日本並未因此對中國軟化，反倒多數民意支持高市早苗強硬立場，民調更逼近七成。邱酸道：「日本人看到自家首相被威脅，反而更挺政府，不會因觀光客不來就嚇得腿軟。」

反觀台灣政壇：若同樣情況發生，藍白恐「先怪自己政府」

邱明玉將日本與台灣反應對照，直言若同樣事情發生在台灣，部分藍白政客恐怕第一時間不是譴責中國，而是要求我國政府道歉，以免中國觀光客不來。她指出，蔡英文剛上任時，中國削減來台旅客，藍白立即大呼台灣觀光「完蛋」，但事實證明台灣靠日本、韓國旅客就能撐起市場。

馬英九批高市早苗「躁進言行」 遭台灣網友灌爆痛罵

針對馬英九批評高市早苗「躁進」，邱明玉怒斥：「高市早苗不是你選出來的！你憑什麼指責日本首相？」也質疑部分藍營政治人物在國際議題上立場偏向中國。她表示：「網路上很多人留言後悔當年投給馬英九，甚至叫他乾脆搬去中國。」

邱明玉認為：「挺自己的盟友，是國際外交的基本常識。」（圖／翻攝自新台派上線）

邱明玉：挺盟友是基本 台灣不能因觀光或政治盤算而踐踏國際伙伴

邱明玉認為，日本展現出「政黨可競爭，但涉外必團結」的成熟民主，而台灣部分政客卻反其道而行，面對中國威脅不敢吭聲，甚至轉而怪罪盟友。「挺自己的盟友，是國際外交的基本常識。」她呼籲台灣政治人物應正視民意，不要讓台灣在關鍵時刻成為盟友的負擔。

