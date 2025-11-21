面對中國抵制日本 李逸洋喊「台灣人買爆、玩爆」力挺到底

台灣駐日代表李逸洋。 圖：取自 台灣駐日代表處 X

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿，導致中日關係緊張。對此，我國駐日代表李逸洋今（21）日指出，高市首相市把台灣安全，當成日本國內自身安全一樣看待。如今日本受到中國經濟脅迫，他也呼籲台灣人「買爆、玩爆」日本，共同抵禦中國壓力！

本月7日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身份表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。對此，李逸洋認為，高市首相把台灣安全，當成日本自身安全一樣看待，任何一位深愛台灣、認同台灣的民眾內心無不深受感動，感激萬分。

面對中國停止日本水產品進口，李逸洋表示，北京此舉就是要傷害日方經濟，他也呼籲，所有深愛台日友好的台灣人，目前能做的就是一起「買爆」日本水產品，讓日本經濟能夠不受這次中國禁買的傷害。

李逸洋也提到，中國2021年禁止台灣鳳梨進口，已故前日本首相安倍晉三當時就大力促銷台灣鳳梨，而在日本民眾力挺之下，如今日本已成為台灣鳳梨最大買家。此外，台灣香蕉、芒果、鮪魚，日本也是最大買家。

除此之外，李逸洋還提到，日本77.5%外銷蘋果、58.6%外銷葡萄、53.4%外銷山藥，以及42.5%外銷柿子賣到台灣，台灣是日本這4項農產品最大出口國。我國也是日本干貝、和牛、水蜜桃、草莓以及梨子5項農水產品的第二大外國買家。

李逸洋表示，台灣雖僅有 2,300 萬人口、在全球排名第 57 位，但仍能如此大力支持日本農產品，實屬難得。他期盼台日兩國人民今後也能持續相互支持，彼此購買對方的農水產品，達成長久的互惠共好。

