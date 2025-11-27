面對中國東協加速全面布局 暨大論壇：台灣新南向政策進入重新調整關鍵時刻

《圖說》「中國在東南亞：政治干擾與區域關係」研討會，關注中國在東協區域持續推動的政治、經濟與資訊布局。

【民眾網諸葛志一台中報導】面對中國在東協區域持續推動的政治、經濟與資訊布局，台灣新南向政策正走向必須重新定位，國立暨南國際大學張春炎教授指出，東協情勢正因中國的深入介入而快速轉變；東海大學林子立教授則強調，中國影響力已遍及南海、基礎建設與地方社群，台灣唯有以更前瞻、務實的視角因應，才能在區域變局中確保必要的策略空間。

國立暨南國際大學東南亞學系 26日與台灣亞洲交流基金會共同舉辦「中國在東南亞：政治干擾與區域關係」研討會，規劃兩大主題：「面對中國──東協國家的現況與策略」與「中國因素與台灣視角──新南向國家如何回應與抵抗」。學者們從地緣政治競爭、軍事風險、資訊操作、灰色地帶行動到在地組織韌性等各面向進行分析，呈現東協國家在強勢外力下的多重壓力與政策選擇。

研討會邀集多位東南亞研究專家學者，包括東海大學中國大陸與區域發展中心主任林子立教授、東海政治系顏永銘教授、文藻外語大學顧長永教授、淡江陳琮淵教授、暨大人文學院院長曾守仁、暨大張春炎教授、暨大陳佩修教授、暨大王文岳教授、暨大司徒宇教授、佛光大學陳尚懋教授、政治大學楊昊教授、中興大學廖舜右教授、明志科大盧信吉教授、暨大龔宜君教授、暨大林開忠教授、暨大趙中麒教授、暨大劉堉珊教授等人。

與會學者分析指出，近年來東南亞國家面臨的對中壓力涵蓋南海爭端、經貿依賴、大型基礎建設合作與政治社群滲透，已使各國在治理與外交上需更加審慎。

暨大前人文學院院長陳佩修教授指出，中國大陸綜合國力的提升，其對東南亞的地緣戰略操作已從傳統軍事擴張轉向「灰色地帶」與「邊境霸權」的複合戰略。這種策略強調以經濟滲透、制度性影響與非傳統安全手段達成支配目標，而非直接武力征服。

暨大東南亞學系系主任張春炎教授表示：暨大是台灣最早成立東南亞研究與教學的學校，今年又逢創校三十週年，本次討論涵蓋緬甸政局、越南與菲律賓的南海政策，以及泰國的政治與經濟變動，是台灣深化區域研究的重要成果。

台灣亞洲交流基金會執行長楊昊教授則強調：「中國在東協的動作，將直接影響台灣新南向政策的定位與策略。與會學者東海大學教授林子立等教授一致認為，理解東南亞國家對中國的態度，是台灣制定未來政策不可或缺的基礎。尤其隨著中國影響力持續上升，台灣更需掌握區域國家的因應方向與潛在風險。