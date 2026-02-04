面對中國海上挑戰 管碧玲證實：美方協助強化海巡實力

海委會主委管碧玲今(4)日接受央廣節目專訪時指出，根據中國近期科研船的航跡顯示，其目標已不只在第一島鏈，更有劍指美國、企圖成為全球海上霸權的野心。而面對國內不斷傳出的「疑美」異音，則證實海巡長期以來都有與美方合作，打造現代化的實力，美國已幫助很久，且從未離開。

海委會主委管碧玲4日接受中央廣播電臺《為人民服務》節目主持人楊憲宏專訪時表示，根據海巡署近期統計出中國41艘各型科研、海調船的航跡來看，中國的野心已不僅只在第一島鏈，而是已擴及到第二島鏈、甚至全球海域，更企圖挑戰美國的全球領導地位。

管碧玲進一步說明，根據相關情資顯示，中國科研船多次出沒在關島的東、西兩側海域，以及夏威夷群島的南、北方海域進行水文調查，其背後的動機則昭然若揭，凸顯的就是中國國家主席習近平所提出的「海洋大國」野心。

管碧玲也表示，自川普再次上任後，要求戰略夥伴擔負防衛責任的態度，反而成為「疑美」的重要論述。但在面對中國軍力的強勢崛起，區域各國本就應有新的戰略思維。管碧玲說：『(原音)美國從唯一的超強國家，下來跟大家手牽手成為夥伴，它會變成一個多國組合起來的一個和平鎖鏈，是比過去的戰略觀更有力量，而並不是說美國退出了，然後我們必須自己承擔，其實不是。』

至於民眾黨主席黃國昌日前批評美國在台協會(AIT)處長谷立言表示歡迎1.25兆軍購的說法「介入台灣的內政太深」。對此管碧玲也認為，這就是沒有從「印太戰略夥伴關係」的觀點來看軍購，這是台灣的內政沒有錯，但這也不僅是台灣的內政，而是關乎區域的安全與穩定。

另外有關海巡與美方的關係，管碧玲指出，日前谷立言至雲林艦參訪，是海巡成立26年以來首次有美方官員登艦，其實背後意涵不言而喻，而海巡也確實與美國海岸巡防隊有實質合作。管碧玲說：『(原音)如果沒有台美合作，我們不可能有今天這麼有實力的海巡。那有很多我們也不便對外說太多，可是我也很想要跟我們的鄉親朋友說，美國幫助我們很久了。』

管碧玲強調，雖然谷立言曾說「自由不是免費」(Freedom is not free)，但他的意思其實是「我們要一起面對」(We face together) 。當中國更強大、更深不可測的時候，我們更需要跟時間賽跑。(編輯：許嘉芫)