面對中國軍演威嚇 神戶議員籲台日持續交流：如同家人般的存在

神戶市議員上畠寬弘認為在中國軍演威嚇下，台日更應繼續人員往來、持續正常交流。（翻攝自上畠寬弘）

中共解放軍近日實施「正義使命-2025」軍演，消息曝光引起台灣、日本及美國高度關注。面對中國軍演威嚇，日本神戶市議員上畠寬弘昨（30）日在社群媒體po文，提到近期中國軍演緣故，有網友建議日本人近日暫時不要來台遊玩，不過他認為正是在面對如此威嚇下，更應該繼續人員往來、持續正常交流，他認為日本與台灣，是共享自由、民主與法治價值的重要夥伴，「更是如同家人般的存在。」

日本首相高市早苗之前提及「台灣有事」等言論後，造成中國強烈反彈，陸續祭出相關反制手段，近日也不斷發動軍演活動，試圖向全世界證明中國的軍事實力。

有台灣網友就建議上畠寬弘跟其他日本人近期別來，上畠寬弘昨po文表示，他認為在目前這個時間點，日本國民並沒有必要避免前往台灣。日本外務省並未發布任何將台灣列為「危險」的旅遊警示，也沒有提出任何渡航自肅的要求。

上畠寬弘認為，在中國的威嚇之下，「不中斷人員往來」「持續正常交流」本身，就是守護台灣自由與民主的沉穩而堅定的意志展現。當然隨時確認最新的安全資訊是非常重要的。但如果過度自肅、過度退縮，反而可能正中中國愚蠢且短視的盤算。

最後他強調，日本與台灣是共享自由、民主與法治價值的重要夥伴，「更是如同家人般的存在。」他今後也將持續以行動，清楚表明不讓日台之間的人員交流、經濟往來與觀光活動中斷的立場。

