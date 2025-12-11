面對事故風險升溫 高市府跨局處聯手全力守住年底交通安全

經統計，高雄市在每年第四季的交通事故發生率較其他時期略高，高市府為提前因應，已由副秘書長召集跨局處事故防制會議，針對高齡者、行人與高風險違規項目，啟動更高強度的交通事故防制作為，協調交通局、警察局、工務局等十二個府內機關，以工程改善、教育宣導與重點執法三大方向全面加速投入，務必降低期間之事故風險。(見圖)

交通局今(十一)日說明，工程方面，該局與工務局持續推動路口與路段的安全改造，今年度已完成左轉專用車道五十五處、標線型人行道三十一處、減速平台一處、行穿線退縮二十七處、行人專用時相二十五處，以及社區型標線小圓環與人行道改善長度達六公里；同時針對夜間行人事故較多的路段，已完成二十八條路段照明改善，藉由降低車速並提升能見度，營造更友善的步行環境。

在宣導方面，由於高齡者事故多發生於清晨與夜間，且常見於公園、學校及無號誌路口周邊，民政局、教育局、社會局及區公所已針對這些場所加強推動高齡者交通安全宣導；透過事故影片與圖卡素材，在鄰里活動中心、校園、衛生所、高齡者聚集點持續宣導「車停讓行人」及「行人走斑馬線」觀念，以最貼近民眾的方式強化交通安全意識。

執法方面，警察局將鎖定四大高風險違規強化取締，包括闖紅燈、超速、未停讓行人及酒駕，同步提升事故熱區與清晨、夜間時段的見警率，以有效遏阻高風險行為；高市府也針對機車違規占用人行空間問題加強執法作為，透過警方與交通單位密切合作導正不當用路行為。

交通局提醒，年底為尾牙及各式聚餐旺季，如有飲酒行為請多多搭乘大眾運輸或善用酒後代駕服務，千萬不要酒後駕車，以免危及自己與他人安全；交通安全需要政府與民眾共同努力，「減速、停讓、多注意」是守護生命最簡單也最有效的方法，高市府將持續全力以赴，降低事故風險、保障民眾安全。