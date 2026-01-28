面對五缺、赴美壓力 廠商仍毅然決然選台灣

▲經濟部2019年推動「投資台灣三大方案」，迄今年1月23日已累計2.6兆元，創造超過16萬4,554個就業機會，迄今達成率都有達到73%、66%，並預估投資台灣三大方案延長至2027年。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 經濟部2019年推動「投資台灣三大方案」，迄今年1月23日已累計2.6兆元，創造超過16萬4,554個就業機會。經濟部今（28）日邀請許多廠商說明投資狀況，當被問到面對台灣五缺、赴美壓力，如何影響在台投資，廠商反映五缺中的勞動力、人才均可透過技術解決，也反映赴美投資存在成本壓力，預估若毛利率未達50%廠商，機會都很渺茫。



經濟部也邀請國內封測大廠力成科技、再生晶圓龍頭昇陽半導體，及參與台積電晶圓清洗及塗層的韓國企業高美可科技等廠商。



其中，力成23日才斥資443億元於新竹設置扇出型面板級封裝與先進晶圓封裝產線；昇陽半導體去年投入逾56億元於台中港科技產業園區擴建廠房；高美可去年12月在台南產業園區投資逾14億元，興建新廠暨研發中心。



然而，台灣產業過去均反映台灣存在「五缺」（水、電、地、人才、勞力），尤其AI人才需求孔急，如何克服五缺持續在台灣投資？



力成集團執行長謝永達回應，晶兆成在自動化方面推動徹底，如去年底增加100位的人力營收就從60幾億元增加至110億元，那就是因為引入「自主移動機器人系統」（AMR），機器人自動取貨，也增添「天車系統」（OHT）、「自動導引車」（AGV），都有辦法擴大效率及產能。



昇陽半導體執行長蔡幸川則表示，昇陽半導體在水電地方面都沒有遇到瓶頸，而在人才方面，低階勞力可以透過導入機器人、自動化來改善。至於AI人才需求，他表示，工廠往往都是投入「機器學習」（Machine Learning），人才需求不像是「語言模型」那麼龐大，強調台灣一定要跟先進國家區隔賽道，否則競爭同樣的人才庫將難有優勢。



美國頻頻以關稅迫使台灣廠商赴美投資，是否打亂在台灣投資計畫？謝永達說，力成客戶大部分都分配在美國及日本，目前美國客戶明確表示不用赴美，現階段台灣科技貨品也尚未受到對等關稅及232關稅影響。



蔡幸川則回應，昇陽半導體從2022年在台積電赴亞利桑那州設廠就在討論該議題，但考慮到成本問題，迄今都是沒有計畫，但也強調「不會說永遠不會」（never say never），但也點出赴美投資存在一定風險，認為毛利率沒有50%以上的公司，赴美投資機會都不大。

