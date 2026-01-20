面對人生的遺憾，你是了結還是報復？小心「忽略這點」只是在報復

面對難以割捨的人際關係，大多數人所煩惱的是「這究竟該如何結束」？諮商心理師兼人際關係教練蓋瑞．麥克萊恩（Gary McClain）於《把內心的遺憾收拾乾淨》一書中，探討「了結」的真正定義，幫助讀者應對各種情境，學會如何自我賦權、安然放手。以下為原書摘文：







什麼是真正的「了結」？



最近一次你起了報復的念頭是在什麼時候？上個月？上個星期？大約1小時之前？如果你對其中任何一個問題的回答是肯定的，讓我向你保證你很正常。

事實上，假如你說你從不曾感覺到報復的衝動，我會感到驚訝。當我們覺得受到冤枉或是被人蓄意傷害，我們會想要「報復」應該負責的人，讓他們也感受到痛苦。這是人類的天性，但這不是「了結」。

如果你正在考慮要得到「了結」，你該問自己一個問題：我是想跟對方做個健康的「了結」呢？還是只是想讓對方跟我一樣痛苦？在某種程度上，「報復」經常是尋求「了結」的一股動力。那也許不是會使對方情緒潰堤的全力正面報復。





當報復偽裝成「了結」



以詹姆斯和安娜為例。他們擁有一段他們認為很棒的關係。兩人都是30出頭，職業生涯穩定，具有魅力，擁有很多朋友。稱呼他們為天作之合似乎並不為過。直到事情改觀。

他們一起生活了幾年之後，安娜任職的新創公司終於達到有競爭力的規模，獲得了成功。安娜在該公司擔任領導職，她的工作量急遽增加，工作時數也急遽增加。這是安娜在她的工作領域大放異彩的機會，而她把握了這個機會。每天一大早她就離開他們的公寓，直到深夜才回來。而每週大約有一次她會忙到回不了家，只能在辦公室的沙發上睡幾個小時，隔天就繼續工作直到晚上。

安娜的漫長工時包括與公司執行長喬納森進行長時間的會議。詹姆斯在公司活動中見過他幾次。雖然喬納森看起來和藹可親，當安娜離家工作的時間愈來愈長，詹姆斯決定自己不信任他。在一場派對上，他注意到喬納森和安娜在一起，而他不喜歡喬納森在交談時把手擱在安娜肩膀上的方式。

一天晚上，詹姆斯獨自坐在家中看電視，反覆思索著安娜的漫長工時，感覺自己被撇下了，他決定要等到安娜回來再睡。等她在午夜時分到家，詹姆斯已經做好準備。他對她說他不信任喬納森，也不喜歡她延長了工作時間。他對她下了最後通牒：辭職，或是結束他們之間的關係。

對於詹姆斯指責她不忠，安娜感到震驚。對於他試圖掌控她的生活、剝奪她在職業生涯上的一次大好機會，她既心痛又生氣。她對他說，如果他這麼不信任她，那麼她不知道他們要如何繼續當一對情侶。詹姆斯生氣地表示同意，說如果她不能理解他的看法，那麼她就該離開。那一夜，安娜打包了一袋行李，搬進一間旅館。幾天之後，她趁著詹姆斯上班時，回公寓取走了她其餘的個人物品。

在詹姆斯終於向自己承認他們分手的事實之後，他感到心煩意亂。他錯估了安娜的反應。他原本以為她會為了自己丟下他而向他道歉，以為她會願意坐下來設法把事情解決。而且他預期她會把他們的關係看得比她的工作更重要，甚至隔天就會辭職。可是事情的發展並非如此。

在她搬出去之後，他和安娜只短暫交談過，主要是處理一些需要解決的瑣事，像是欠款以及轉寄信件的地址。他傳過幾次簡訊給她，只收到簡短的回覆：我很好，希望你也很好。他覺得自己應該得到某種「了結」，畢竟他們曾共度了這麼長的時間，建立起一個家，有過許多計畫。

於是他問她能否見一面，說他認為有必要談一談所發生的事。他想讓她知道他現在的感受，當他的情緒已經沒那麼激動，他說能夠有個「了結」對雙方來說都會是件好事。

詹姆斯對這番談話做了很多思考。事實上，他開始排練他要說的話。他將說出心底的話，他對自己這樣說。他和安娜從來不曾把話說清楚。他的親友向他建議：把話攤開來說，達成諒解，擁抱對方，並且祝福對方順利成功。

可是在詹姆斯心中，「把話攤開來說」在於給安娜一個教訓。他決定要告訴安娜她多麼忽略了他們的關係，說他絕對不相信她和喬納森沒有曖昧關係。他也會讓她知道他們的性生活從來都稱不上美滿，而他在這段關係中從來都不像他所需要感覺到的那麼快樂。

他不是有權讓她知道這些嗎？他問自己。當然有權。而且安娜不是應該感受到一些他所受到的傷害嗎？當然應該。這樣做可能讓他終於得到他所需要的「了結」。





弄清楚想要「了結」的理由



報復是甜蜜的⋯⋯直到它不再甜蜜。我在這一行很久了，而我可以肯定地說，我從未聽見哪個報復了別人的人說自己在事後感到心滿意足。在當下那個時刻，報復的效果可能很好：對方受到了傷害和侮辱，情緒崩潰。可是在事後，你會感到平靜澄澈嗎？

你更可能感到羞愧、尷尬和空虛。報復是種短暫的勝利，最後往往讓人覺得是挫敗。當報復偽裝成「了結」，只會導致你需要更多「了結」，來彌補你對自己和對方造成的損害，並滿足你請求對方原諒的需要。

這就是發生在詹姆斯身上的事。當他說出他準備好的那番話，他得到的滿足只是暫時的，就只持續到安娜哭起來的那一刻。看見自己深深傷害了曾經對他如此重要的人使得詹姆斯渴望得到更多「了結」。現在他想要道歉，想讓安娜知道那並非他對她的真實感受。完全不是。他想對她說他只是在生氣，由於她令他失望而想報復她。

可是在那之後，安娜斷絕了與他的一切聯繫。詹姆斯渴望得到「了結」，就跟之前導致那番談話的「了結」需要一樣強烈，而他將會有很長一段時間必須懷著這份無法滿足的需要。

如果你不確定自己是在尋求「了結」還是想要報復，請後退一步，釐清你的情緒，弄清楚你想要得到「了結」的理由以及可能的後果。人類的動機很少是百分之百純粹的，可是你是在試圖解決遺憾，建立起互諒呢？還是希望讓對方痛苦？前者是「了結」，後者不是。

由報復所推動的「了結」是一條不會成功的路。

（本文摘自／把內心的遺憾收拾乾淨：了結心中的每個「放不下」，讓心回歸清爽／平安文化）

