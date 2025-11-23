面對偏頭痛 學會與它共處

楊浚銘主任表示，建立頭痛日誌，降低焦慮、維持規律生活等三個心法可幫病友與偏頭痛和平共處。（圖：奇美醫院提供）

▲楊浚銘主任表示，建立頭痛日誌，降低焦慮、維持規律生活等三個心法可幫病友與偏頭痛和平共處。（圖：奇美醫院提供）

15歲林姓女同學長期飽受偏頭痛困擾，發作時就像電鑽在腦中鑽，伴隨噁心、畏光與怕吵，讓她逐漸畏懼上學、情緒低落，醫師確診為青少年偏頭痛，並以急性期止痛藥與預防性藥物雙軌治療，充分說明及醫病共享決策後，施打自費CGRP單株抗體針劑，頭痛頻率從每週2至3次下降至每月1至2次。並透過「頭痛日誌」建立發現巧克力、起司與長時間空腹是她的飲食地雷，調整飲食及搭配規律運動、固定睡眠時間，終於重返正常學習，重新參與社團與朋友互動。

奇美醫院神經內科主任楊浚銘指出，少年的偏頭痛有時症狀會比較不典型，例如：頭痛時間較短，比較常是雙側頭痛，或以腹痛、疲倦表現為主。他提醒家長，如果家中孩子頭痛是週期性、中重度、會影響日常生活，且常伴隨畏光、怕吵，務必帶到兒童神經科或神經內科就醫，及早診斷、治療，能有效控制病情，避免頭痛成為影響課業和未來發展的長期困擾。

楊浚銘表示，每到冬天，偏頭痛病友會發現發作的頻率或強度似乎增加，這與氣溫驟降和氣壓變動有關。此外，冬天常見民眾攝取過多的高熱量、高刺激性的食物包刮紅酒、巧克力、乳酪等，這些都是偏頭痛常見誘發因子。

楊浚銘說明，面對偏頭痛，最好的策略不是「戰勝」它，而是學會「與它共處」。偏頭痛病友常忽略非藥物介入的重要性，包括建立「頭痛日誌」，記錄發作時間、強度與當天飲食、睡眠、找出誘發因子。別讓焦慮加劇疼痛，頭痛時保持冷靜，進行深呼吸或冥想可降低肌肉更緊繃。規律作息，維持穩定的睡眠時間，這是最有效的預防方法之一。

臨床上常見的誘發食物包括含酪胺的乳酪、紅酒、巧克力、味精，以及部分人工甜味劑或過量的咖啡因。楊主任強調，並非要求全面禁食，而是透過記錄找出特定食物會引發頭痛來源；同時，定時定量的飲食比避免所有食物更重要，空腹或血糖過低也可能誘發頭痛。

楊浚銘強調，許多偏頭痛病友擔心運動會讓頭痛更嚴重，但其實規律且適度的運動是醫學證實能有效預防偏頭痛的重要方式，運動可以幫助身體釋放腦內啡（天然的止痛劑），並有效管理壓力，可選擇有氧運動，如快走、慢跑、瑜伽等，每週進行3至5次，每次約30分鐘。也要避免「劇烈」運動，剛開始或發作當下應避免高強度、會憋氣或快速變換姿勢的運動，以免瞬間增加腦壓。並且要循序漸進，從低強度開始，慢慢增加運動時間和強度，讓身體適應。