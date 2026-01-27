面對全球AI記憶體荒！美光繼紐約、台灣砸錢投資後，又挹注7千億擴大新加坡NAND產能

美國記憶體晶片大廠美光科技（Micron Technology）宣布，未來十年將在新加坡追加投資240億美元（約新台幣7549億元），擴大當地製造能力，因應人工智慧（AI）熱潮所引發的全球記憶體晶片供應荒缺口。

彭博報導指出，這筆資金將用於興建一座新NAND快閃記憶體製造設施。NAND是傳統硬碟（HDD）的替代方案，具備更快的存取速度，隨AI基礎建設加速部署，其需求正呈現高速持續成長趨勢，需求更是不斷擴大。這家總部位於美國愛達荷州博伊西（Boise）的晶片製造商，透過正式聲明表示，他們將投注鉅額資金、在新加坡興建新的NAND製造設施。

廣告 廣告

目前全球記憶體市場，主要由三家公司主導：美光、SK海力士（SK Hynix）與三星電子（Samsung Electronics）。三大廠商都將發展重心，全數集中於供應AI基礎建設所需的高階晶片，同時相對縮減其他應用領域的記憶體供應量。正因為這個轉變，導致自2025年開始，許多個人電腦與智慧手機製造商多次公開警告，記憶體晶片短缺、正對其業務造成衝擊。

半導體大廠美光的紐約基地正式動工，預期要在當地打造4座晶圓廠。（取自美光官網）

研究機構Counterpoint Research表示，「近來隨著NAND在AI應用的重要性不斷提升，需求帶動價格大幅上漲。進而讓供應商做出選擇，降低傳統消費型產品的比重，例如PC用戶端SSD與手機用快閃儲存，轉而提高資料中心伺服器所需的企業級產能。」

2028下半年投產

美光表示、新加坡投資計畫預計將在當地創造約1600個工作機會，最快2028年下半就能正式投產。

全球營運執行副總裁Manish Bhatia指出，「這項投資突顯、美光長期將新加坡視為全球製造網絡重要樞紐的承諾，有助於提升供應鏈韌性，並培育充滿活力的創新生態系。」

新加坡最知名的地標景點魚尾獅公園。（美聯社）

在新加坡之前，該公司日前剛剛在美國紐約州，高調動土興建一座總投資高達 1000億美元的新設施，同時宣布投注18億美元（約新台幣566億元），收購一座位於台灣、原先是力積電旗下、位於苗栗銅鑼科學園區的P5晶圓廠。

長期以來，美光的主要生產基地，就分布於海外的台灣、新加坡與日本。而早在2025年初，該廠即宣布將在未來數年內，投資新加坡70億美元（約新台幣2202億元），以擴大先進記憶體晶片的製造能力，支援全球AI訓練需求。

事實上，這次美光的加碼投資，就是跟隨該國發展高階科技產業的國家戰略，新加坡期望能轉型發展，讓自家從原先的港口和金融中心，也能擁有AI、先進半導體製造等多元尖端產業，官方已給出承諾、會投入超過10億新幣（約新台幣248億元），支持本土AI研究與發展。

更多風傳媒報導

