面對共軍警巡 海巡仍救援失火陸船 管碧玲：不救我做不到

海委會主委管碧玲在立院內政委員會備詢。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 海巡署本月15日就中國舉行「聯合戰備警巡」執行巡戈，防止中國漁船進入我國海域；在這過程中，發生一台中國「閩東漁61227」漁船失火並用無線電VHF16頻道求救，新竹艦也立刻趕赴現場滅火，並戒護船上15名中籍船員，同時附近另艘中國「閩霞漁01459」漁船安全接駁航離。對此，海委會主委管碧玲今（20）日 表示，「要我不去救，我也做不到。

針對修改編制部分，管碧玲表示，海巡有很多同仁因為制度問題做了很多的犧牲，如警職和文職的同仁待遇就不一樣，因為警職同仁有不一樣的加給；她舉例，就以擔任署長來講，就失去其警職身份，而以艦長若願意到船上擔任艦長，其責任重 ，對方也將失去警職身份。

有關海巡船艦增派警力，是否為海委會因應兩岸情勢升溫以及人力緊繃，管碧玲說，由於新船一直造好，所以這一定要修好；主要是海巡需要新增人力 ，是因為有新的船建造。

管碧玲強調，所以要把不合理的部分做一個調整，所以會恢復原來只能夠用文職，但是事實上是警職同仁擔任的職務，譬如船上的艦長及幹部，要修回他們的身份 ，這樣對他們才公平，這與兩岸情勢有無緊張並不相關。

有關被問到海巡署日前救援失火的中船一事，她強調，基於人道及海上安全，都必須這樣做，但在執法部分也沒有手軟。

針對兩岸對峙的部分，當然心裡恨得牙癢癢，不應該這樣子不斷消耗量能、進行騷擾，這部分就是嚴厲譴責，但是一碼歸一碼，人道救援的部分，「你要我不去救，我也做不到，這一點希望大家都有共同的價值觀」。

