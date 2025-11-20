面對壓力重新站起 李芷婷12月推新專輯
記者王丹荷／綜合報導
李芷婷推出新歌〈燒成灰燼〉，以「浴火重生」為主題，透過她標誌性的爆發力與情感厚度，記錄自己面對壓力、跌傷再重新站起的心境，也預告在12月即將推出新專輯。該曲延續她對自我誠實的創作方式，把這些年面對外界標籤、期待與壓力的感受化成旋律，李芷婷希望這首歌獻給正在承受著生活壓力的人們，「鼓勵自己與聽者，不需要完美，也不需要無懼，只要願意往前，就是自己的光。」
李芷婷透露兒時非常在意別人的眼光，是「希望大家都喜歡我」的個性，因此變得完美主義，會委屈自己調整成別人喜歡的樣子，然而卻也意識到，儘管如此，仍無法讓世界上的每個人都喜歡自己，因此開始練習把注意力拉回自己身上，而非一味迎合外界，李芷婷分享：「現在的我並不是完全不在乎別人的想法，而是先照顧好自己的心，再面對外面的聲音。」
新歌MV由導演王孝玨執導，以帶點怪奇感的視覺風格敘事，李芷婷與1個象徵內在脆弱與力量的「怪異女孩」穿梭城市，寓言式的呈現從被誤解、貼標籤，直到最後被看見的過程。李芷婷自曝這個角色讓她有「被看穿」的感覺，前製會議時甚至看了劇本就想落淚，怪異女孩那種明明不被理解、卻仍願意付出的模樣，讓她想到過去的自己。
「很多時候我看起來很堅強、一直在給大家力量，但其實常常是犧牲自己的感受。」李芷婷自認和怪異女孩最像的部分，就是總想帶給別人溫暖，卻把自己放在最後的模樣。拍攝中最令她難忘的則是在餐廳的戲，畫面中面對滿屋手機鏡頭，怪異女孩只安靜地對李芷婷微笑，就像是在替她擋住外界眼光，李芷婷說：「那一刻我心裡酸酸的，感覺就像她知道我會被輿論刺傷，所以用最溫柔的方式陪我。」
李芷婷形容2025年是個「總整理」的一年，把過去累積的經驗、撞牆與成長逐漸拼成更清楚的藍圖。搬家、調整生活圈、重新分辨關係界線，都讓她更明白如何保護自己，也更確定未來想成為什麼樣的大人。她笑說：「今年想做的事大部分都完成了，心裡真的很踏實。唯一還沒完成的就是我覺得自己的肌肉量還不夠，所以還在努力健身中，希望心變強壯的同時身體也能跟上。」
李芷婷推出新歌〈燒成灰燼〉。（華納音樂提供）
李芷婷12月將推出新專輯。（華納音樂提供）
MV中李芷婷（右）與象徵內在脆弱與力量的「怪異女孩」穿梭城市。（華納音樂提供）
