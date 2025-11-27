面對大火也痛心！《2025 MAMA》無法取消原因曝 考量1形式舉辦

《2025 MAMA Awards》確定照常舉行，但如今考量無觀眾形式。（圖／翻攝自MAMA AWARDS X）





面對香港新界大埔區「宏福苑社區」大樓在昨（26日）發生五級大火，原訂28、29日於香港啟德體育館的《2025 MAMA Awards》緊急開會後，決定了照常舉辦，不過一切低調、從簡，演出也會再度審核。不過稍早《2025 MAMA Awards》再度召開討論會，商討「無觀眾」出席的可能性。

根據韓媒報導，《2025 MAMA Awards》面對香港大火也是十分痛心，不斷的臨時舉行會議來修改內容，據悉，將會取消紅毯環節，並在開場增設默哀儀式，頒獎禮按計劃錄制，但將延後播出。

同時，《2025 MAMA Awards》也已向藝人傳達註意事項，包括盡量避免使用火焰類舞台特效、避免穿著讓人聯想到火的紅色系服裝，以及禁止演唱與「火」相關的歌詞等。​​​​

如今多位多位音樂界人士表示，《2025 MAMA Awards》頒獎禮已經開始就「無觀眾舉辦」的可能性召開制作團隊會議。

《2025 MAMA Awards》會決定修改形式舉行非取消，主要和藝人已經出發，而距離演出也僅剩一天，取消難度較大，但面對香港民眾的悲痛，因此開始以無觀眾形式進行的可能性做討論。



