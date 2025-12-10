面對大陸威脅 賴清德：盼不分黨派團結捍衛普世價值

賴清德總統10日上午出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」。(總統府提供)

立法院長韓國瑜10日上午出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」。(總統府提供)

今天是「世界人權日」，賴清德總統表示，上個月國家檔案館已經正式開幕，未來，中央與地方依據法律，都必須要完整移交檔案，為開放政府與民主促進建立更完善的基礎。面對中國對臺灣及周邊國家複合式威脅及攻擊，他也期待不分區域、不分國家、不分黨派的人們能夠團結彼此，捍衛普世價值。

賴清德上午出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，親自頒獎項肯定本屆得主「印尼法律援助與人權協會」（PBHI）在逆境中堅守人權，更串連起跨國際社群的人權行動。包括立法院長暨臺灣民主基金會董事長韓國瑜、外交部次長陳明祺及多國駐臺使節代表等人也出席該活動。

廣告 廣告

賴清德指出，「亞洲民主人權獎」的頒發，除了是對國際人權價值推動者的肯定，更代表著臺灣與全球民主夥伴共同堅守人權、深化自由、實踐民主的決心。就像PBHI是在逆境中堅守人權的行動者，從1996年創立以來，不僅對人權遭受嚴重迫害的人民提供免費法律協助與諮詢，也持續監督政策，參與立法相關遊說與討論，讓公民社會的聲音能夠被納入國家政策。

他肯定得獎者，即使面對人格抹黑或是人身安全與自由的嚴重威脅，PBHI的成員仍然用行動記錄各類人權侵害案件，更與國際社會積極合作，連結烏克蘭、孟加拉等地的人權工作者，串連起跨國際社群的人權行動，令人欽佩。

他說，如同許多亞洲國家，臺灣的民主歷程也走過威權統治、社會動盪等種種挑戰，才有今日多元開放、充滿活力的公民社會。今年9月，臺灣迎來解嚴天數超越戒嚴歲月的歷史里程碑，這象徵著自由與民主已經在這塊土地扎根、茁壯。

臺灣持續用行動致力強化人權。賴清德舉例，2022年提出了首部國家人權行動計畫，今年，我們開始推動制定新版國家人權行動計畫，徵集各界意見，廣納各項人權議題；今年，臺灣也首次建立人權指標，藉由參照聯合國及《身心障礙者權利公約》等公約的精神，以及聽取各界的意見，來強化各項權利項目的監測機制，希望提升人權保障政策的透明度與效能，進一步保障我國人民的人權。

另外，就在上個月，國家檔案館已經正式開幕，他強調，這是臺灣轉型正義的重要里程碑。未來，中央與地方依據法律，都必須要完整移交檔案，為臺灣的開放政府與民主促進建立更完善的基礎。

賴清德表示，當前，全球民主倒退、地緣衝突升高，中國對臺灣及周邊國家複合式威脅以及攻擊，影響區域及全球的和平穩定，這顯示出守護民主與自由是各國刻不容緩的行動。捍衛民主並不容易，鞏固民主更需要強大的決心。PBHI及許多人權團體在艱難中仍不放棄希望的精神，正是我們最好的啟發。

他也期待未來不分區域、不分國家、不分黨派的人們都能夠團結彼此，捍衛普世價值，讓「身而為人的權利」落實在每一個人身上，也讓民主的光芒持續照亮全世界。

韓國瑜今天也向所有在第一線捍衛人權的守護者與犧牲者們致上最深的敬意，並感謝所有關心亞洲民主與人權的夥伴的長期參與與投入、陪伴，讓台灣民主基金會能夠在國際人權網絡中持續前行，並發揮影響力。

身為台灣民主基金會的董事長，韓國瑜強調，他深信自由與民主是需要被守護，被拓展和實踐的普世價值。2024年是全球大選年，會有超過70個國家舉行大選，但美國智庫的自由之家的2025年全球自由報告也指出，2024年也標誌了全球自由度持續衰退的第19年。

面對當前局勢的變化與挑戰，他說，中華民國有責任也有能力，與國際夥伴共同讓民主與人權的力量跨越更多的疆境，未來台灣民主基金會會將與全球夥伴並肩前行，支持最前線的行動者，讓更多需要被聽見、看見的聲音與機會得到重視，並傳向世界。

【看原文連結】