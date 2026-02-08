面對失智幻覺與黃昏症候群 專家教你用「善意謊言」穩情緒

▲長輩確診失智，陪伴家屬心力交瘁，共伴座談交換學習「應變」方法，台中慈濟醫院失智據點近日舉辦新年度第一次家屬座談，家屬們感謝據點同仁協助，也彼此鼓勵在照顧的路上一起加油！（圖／台中慈濟醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】長輩確診失智，陪伴家屬心力交瘁，共伴座談交換學習「應變」方法，台中慈濟醫院失智據點6日舉辦新年度第一次家屬座談，家屬們感謝據點同仁協助，也彼此鼓勵在照顧的路上一起加油！社區健康中心主任陳慶元與身心醫學科主任許峰碩特地到場感恩家屬的付出。

「爸爸來據點後，變得比較快樂與自信」資深學員林爺爺的長子感謝據點讓他能面對父親失智的現實，也學會「看爸爸還擁有的，不看他失去的」，減少與失智父親的衝突，他也深深感受照顧家屬們互相學習支持的力量，成為家屬群的「班長」。陳慶元主任指出，家屬與長輩到據點，也是讓同仁有機會陪大家經歷這一段生命歷程。

台中慈濟醫院社區健康中心行政主任賴怡伶直接點出，過日子最重要，據點帶著失智長輩每天活動延緩病程，就是讓他們跟家屬還能好好過日子，在據點長輩學員曾發生走失、上課衝突、懷疑東西被偷等等棘手難題，但在服務同仁與家屬的相互體諒下都能一一解決。

賴怡伶教導家屬們，失智長輩出現的問題都要看成「正常」，照顧者需要用善解的方式處理，必要時也要用善意謊言哄哄。一位家屬就指出，媽媽常在黃昏出現恐慌，吵著回外婆家。幾次之後，用媽媽怕麻煩別人的個性，哄他「昨天才回去，還麻煩舅舅幫忙準備禮物」，讓天色一暗就想趕回家的媽媽情緒穩定下來。還有家屬分享，來到據點後，考量方便與接近性，索性把長輩的醫療全轉到台中慈濟醫院，聽聞有中西醫合治，嘗試透過中醫輔助，結果長輩會看到牆上有很多的蟑螂的嚴重幻覺獲得緩解。

身心醫學科主任許峰碩提醒可以跟失智長輩建立「罕見共識」，因為照顧者與病人間通常想法認知不同，也是挫敗衝突的來源，找到罕見共識，可讓生活多一些共同目標。一位家屬就分享透過固定的洗澡後精油按摩，讓病理性失智不太能說話的先生不抗拒洗澡，還能在按摩後以用力擁抱表達謝意，完全破除失智者不喜歡洗澡的魔咒。

台中慈濟醫院失智據點很看重家屬的配合，一起穩定長輩作息的節奏，進而穩定長輩情緒與記憶。賴怡伶主任指出，將在新一期課程開始，以專屬名牌搭配藍牙追蹤器（air tag）的方法掌握長輩行蹤，更將每周增加跟班導師與家屬自助料理的歡喜餐與每月醫院營養科提供一次快樂餐，營造大家共餐的喜悅。醫院據點也提供優於政府規定的福利，讓家屬穩定參與長輩在據點的活動，陪伴長輩享受在一起生活的歡喜記憶。