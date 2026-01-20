面對威權擴張 吳志中：台歐合作具戰略重要性

台灣與歐洲近年都面臨地緣政治的劇烈變化，外交部次長吳志中今天(20日)在出席捷克前眾議長艾達莫娃(Marketa Pekarova Adamova)演講會時致詞表示，台、歐面對的挑戰都來自威權擴張，這已促使雙方的合作進一步成為戰略上的當務之急，他相信透過理念相近夥伴之間的團結互助，將為歐洲大西洋及印度太平洋區域的和平穩定帶來正面效益。

捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」(EVC)在台辦事處邀請捷克前眾議長艾達莫娃來台訪問並舉行演講會，外交部次長吳志中應邀出席致詞。

吳志中表示，艾達莫娃再次造訪台灣不僅彰顯台歐關係近幾年的進展，更讓理念相近夥伴在地緣政治極不確定的此刻，可以一起支持自由、民主及以規則為基礎的國際秩序，而在台灣面對專制政權不斷企圖破壞民主韌性之際，理念相近夥伴的團結更顯重要且必須珍惜。

吳志中指出，中國對台灣持續施加軍事與經濟壓力，俄羅斯則在歐洲入侵烏克蘭，這些挑戰並非獨立存在，而是攸關民主與威權擴張，因此歐洲與印太民主國家之間的合作不只是選項，更具有一種戰略層面的重要性(a strategic imperative)，吳志中說：『(英語原音)我方相信理念相近夥伴間深化資訊共享與互相支持，將有助維持歐洲大西洋與印度太平洋區域的和平及穩定。』

吳志中強調，台灣會繼續與包括捷克在內的歐洲理念相近國家一起努力捍衛共享價值，並致力確保下個世代一個自由且開放的社會。