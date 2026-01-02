面對孩子突發狀況不恐慌！「基隆親子照護平台」成立兩周年 24小時專業諮詢陪伴逾2.4萬個家庭

孩子深夜的哭鬧、額頭發燙的溫度……每個基隆家長最焦慮的時刻，手機端傳來的專業指導，化作一道安定人心的光。這份不分晝夜的守護，讓家長不再求助無門，「基隆親子照護平台」成立兩年以來，已是孩子成長路上最堅強的後盾。





24小時專業諮詢不打烊 兩年累積逾2.4萬家庭信任





基隆市全國首創的「基隆親子照護平台」成立滿兩周年，市府日前在基隆港好時城2樓舉辦成果發表會。平台透過 LINE 提供24小時線上專業諮詢服務，由兒科醫師與專科護理師即時回覆，截至目前已累積超過24,000名好友、6,100件即時諮詢，成為基隆幼兒家庭最即時、最可靠的智慧育兒支持系統，有效減輕家長面對突發狀況時的焦慮，獲得高度肯定。





市長謝國樑表示，他上任後即將兒少福祉作為市政重點，率全國之先成立「兒童及少年事務處」，強化跨局處整合與專業服務量能。平台兩年累積24,000名好友，是市府團隊與醫療院所共同努力的成果。他感謝衛生局、兒少處及多家醫療單位投入，使家長在育兒中遇到的焦慮，都能透過專業建議即時獲得支持。

從即時回覆到整合服務 打造有溫度的智慧育兒網





衛生局局長張賢政指出，基隆親子照護平台整合兒少社福服務、健康照護與親職教育資源，提供家長可立即運用的資訊。今年更新增 線上預約各項服務、疫苗時程提醒、幼兒專責醫師制度申請 等功能，進一步擴大服務面向。張賢政指出，24,000 名照顧者加入代表超過兩萬個家庭的信任，6,100 件諮詢代表市府在 6,100個重要時刻陪著家長一起守護孩子。



兒童及少年事務處處長吳雨潔也表示，兒少處將持續深化與平台的合作，串聯更多育兒資源，讓家長能以更順暢、便利的方式取得服務；同時也預告兒少處新場館即將啟用，邀請家長持續關注平台資訊，掌握最新服務內容。



基隆親子照護平台最大特色在於「有溫度的即時服務」。家長只需透過 LINE 加入平台，當孩子出現半夜發燒、過敏、腸胃不適等狀況時，即可即時上傳症狀並獲得建議，顯著提升居家照護信心。上個月的成果發表會也透過舞蹈演出、情境短劇與多元服務攤位，讓家長一次掌握市府完整的育兒支持網絡，展現跨局處合作推動兒童健康照護的成果。



張賢政最後呼籲，凡家中有12歲以下兒童的家庭，皆可加入「基隆親子照護平台」，讓24小時專業團隊成為育兒路上的後盾，一起為孩子打造更安全、健康、快樂的成長環境。







（圖片來源：基隆市衛生局）

