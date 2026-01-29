面對川普關稅威脅只能默默吞下？英國學者警告：歐洲如堅持報復反擊，將「傷敵八百自損一千」

全球貿易市場2026年持續因「川普變數」震盪，根據英國阿斯頓大學（Aston University）最新經濟模型預測，假如美國總統真的因格陵蘭收購失敗，而對歐盟與英國啟動25%懲罰性關稅，而歐洲選擇祭出對等報復措施，那將付出比美國更慘痛的經濟代價。

《金融時報》引述主持研究的經濟學教授Jun Du說法，她認為、模型數據清楚顯示，報復行動會讓所有歐洲國家（包含英國），比單純吸收關稅還要痛苦。數據顯示，假使倫敦選擇硬槓美國、回敬25%報復附加關稅，其經濟受創程度將是直接承受關稅的兩倍。

報復美國是「負和賽局」？

儘管川普（Donald Trump）曾威脅、要對英國徵收高額關稅，但英國首相施凱爾（Sir Keir Starmer）稍早已釋出明確信號，表示倫敦將不會採取報復措施。施凱爾認為，發動貿易戰不符合任何一方的利益。

廣告 廣告

研究進一步發現，英國如加入歐盟的報復陣營，將面臨災難性後果。Jun Du教授強調，不報復才是倫敦最佳選擇，「聯合歐洲報復美國，將產生對英國最壞的結果，而英歐共同選擇不報復，則能將損失降至最低。」

2025年3月13日。美國製造的波本威士忌陳列在伊利諾州的一家酒類商店架上。（AP）

雖然川普在上週瑞士達沃斯的世界經濟論壇（WEF），演說中似乎暫時緩解關稅威脅，但實際危機並未完全消失。作為回應準備，歐盟此前早已備妥一份、總價值高達930億歐元（約新台幣2.91兆元）的報復清單，包含波音（Boeing）客貨機、汽車、波本威士忌及大豆。

不過，看在經濟學者眼中，歐盟官方似乎有點「搞錯方向」，如果想要真正重創美國經濟，並讓華府那群人感到頭痛，歐洲必須將報復範圍，擴大至廣義的服務產業，特別是金融與科技。雖然歐洲難以直接封殺Google或微軟，但可能透過針對市場嚴厲法規，達成精準打擊的效果。

2025年7月27日，美國總統川普在蘇格蘭與歐盟執委會主席馮德萊恩會面。（美聯社）

關稅已成川普的日常工具

從格陵蘭主權爭議，到近日對韓國貿易協定的抨擊，川普顯然將關稅、視為全能的談判籌碼。英國商會（BCC）貿易政策主管威廉（William Bain）指出，這份報告提醒倫敦，必須加速貿易夥伴多元化，並建立更強大的「經濟安全權力」，以應對未來的貿易紛爭。

更多風傳媒報導

