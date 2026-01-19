面對川普2.0的台美交易現實 台灣不可迴避的生存政治學

台美關稅協議日前正式出爐，台灣適用不疊加15%稅率，並享有232條款下的最惠國待遇。從政治敘事與短期市場信心來看，這無疑是一項可被定義為成功的談判成果。然而，這項協議所附帶的結構性承諾同樣不容忽視，包括台灣企業對美投資2500億美元，以及政府提供相應的信用擔保。若將此結果置於川普2.0可能回歸的政治經濟框架中觀察，其意義顯然不僅止於關稅調降，而更接近一場典型的「安全—供應鏈交換」。

在協議成形之前，美國商務部長盧特尼克即已明確指出，談判目標是在川普任內，將台灣整體供應鏈與產能約40%轉移至美國本土，並將其形容為一項規模龐大的美國製造回流承諾。他更直言，台灣之所以願意配合，是因為川普對「保護他們」至關重要，而台灣希望讓美國總統保持滿意。這段發言雖然直白，卻精準揭示川普2.0時代台美關係的核心現實：美方關注的並非貿易互惠，而是透過制度性誘因，引導關鍵產業進行地理再配置。

從國際政治經濟的角度來看，這反映出一種高度交易化的外交邏輯。在此邏輯下，關稅不再只是貿易工具，而是迫使他國調整產業結構的政策槓桿；安全亦不再是基於價值或盟約的長期承諾，而是可被隨時重新估價的政治交換。因此，所謂的「最惠國待遇」，更像是一種暫時性的政策狀態，而非制度化的安全保障。

台灣並非被保護的價值本身，而是被計算的籌碼；只要交換條件失衡，待遇便可能被重新談判，甚至撤回。進一步而言，產能外移並非此協議的附帶成本，而是其設計核心。過往將台積電赴美設廠視為「代價」的理解，忽略了美方真正的政策邏輯——讓台灣願意交出關鍵製造與供應鏈，才是談判的目的，而關稅與外交語言只是包裝工具。這意味著，台灣所付出的不僅是資本投資，而是長期產業自主性與未來談判彈性的結構性調整。

在大國競逐的秩序中，小國無法選擇是否被捲入交易，只能選擇如何管理被交易的方式，這是台灣不可迴避的生存政治學。真正的問題從來不在於關稅是否為15%，而在於當下一輪談判來臨時，台灣是否仍握有足以支撐自身安全與產業主體性的核心籌碼，以及還剩下多少可被交換的空間。

面對川普2.0時代高度交易化的國際秩序，台灣的下一步該怎麼走？當政策關鍵已不在於避免被交換，要如何降低被一次性耗盡的風險？當安全逐漸被轉化為可談判的條件，政府是否將供應鏈外移視為長期結構風險，並建立明確的風險管理框架？

對於台灣來說，投資美國，放眼國際，並不等同於放棄在地升級。當全球秩序愈發不穩，我們要如何維繫關鍵產業發展的環境與生態，更應將交換得來的「剩餘談判空間」視為攸關存續的國家級戰略資產，而非政策工具或外交談判的交易籌碼。

畢竟一個國家真正的安全，從來不是來自一次性承諾的兌現，而是不斷為未來保留選項的能力，我們期待台灣未來能踩穩生存政治學的底線，在每一次談判之後，能穩穩站在桌前，而不是成為大國博弈中的小小註腳。

