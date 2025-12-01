面對年底降息 台新Richart活儲衝上最高3.5%
（記者卓羽榛臺北報導）面對年底降息與資金回流需求，台新Richart推出全新優利方案，不僅提供新戶優利子帳戶活儲最高3.5%，更讓舊戶透過簡單任務即可享有優利子帳戶最高1.8%優惠，若存滿限額最高可領逾2,600元利息，幫客戶守護財富，點息成金！
全球市場降息循環已悄然啟動，國內部分銀行新臺幣活儲利率已同步下調，現臺灣主流數位帳戶活儲利率多於1%~2%之間，傳統活儲利率更是低於1%。在此趨勢下，小資族存款利息明顯縮水，Richart此次推出的優利方案，提供優於市場水準的活儲回報，讓客戶能在降息環境中仍有效累積利息收入。
台新Richart推出年底優利方案，針對2025年12月起開戶的新朋友，即能暢享優利子帳戶限額10萬元以內3.5%優利，並可領取豐厚利息到明年6月，早開戶早享受！活動方式超簡單，新戶於開戶完成後，在台新Richart APP開立優利子帳戶，並將新臺幣存入優利子帳戶即自動適用3.5%優惠利率，活動期間皆存滿限額10萬元最高可領約1,697元利息！不僅如此，於開戶流程中輸入專屬代碼「2025DEC」，首次登入APP，可再獲得100元用戶禮及Richart行動電源一個。
對於已持有台新Richart帳戶的好朋友們，本次方案也提供極具競爭力回饋。舊戶僅需於活動期間內完成任一指定任務，亦可享有優利子帳戶30萬元內1.8%優惠利率，活動期間皆存滿限額30萬元，最高可獲約2,619元利息，讓每位台新Richart好友都能在降息環境中持續享有競爭力十足的利率回報。
台新Richart不只提供市場領先的優利率，更整合外幣、貸款、保險與投資理財等數位金融服務，客戶僅透過一個App即可滿足多元金融需求。作為數位銀行領導品牌，台新Richart持續以客戶需求為核心精進服務，陪伴民眾在變動的市場環境中穩健累積財富。即刻加入台新Richart，把握降息循環中的優利機會，讓每分利息都閃耀成為成長動能！
其他人也在看
富邦金首席經濟學家羅瑋指明年股優於債 示警Q1恐劇烈波動
2026富邦財經趨勢論壇今（1）日上午登場，富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，隨著主要國家經濟維持溫和成長，貿易談判陸續釋出緩和訊號，明年整體金融市場可望較今年更具可預測性。美國進入降息循環，去年美國聯邦中廣新聞網 ・ 9 小時前
富邦金看2026年股優於債 慎防首季市場波動
[NOWnews今日新聞]美國總統川普的政經變革，導致今（2025）年金融市場劇烈震盪，展望明年，富邦金控首席經濟學家羅瑋今（1）日指出，2026年隨著主要國家經濟維持溫和成長，貿易談判陸續釋出緩和訊...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
富邦金首席經濟學家羅瑋：明年美降息幅度若逾5碼 要特別小心
富邦金控首席經濟學家羅瑋今天指出，2026年隨著主要國家經濟維持溫和成長，貿易談判陸續釋出緩和訊號，整體金融市場可望較今年更具可預測性。美國進入降息循環，去年聯準會調降4碼，今年再降3碼，羅瑋估明年可能再降2至3碼。他提到，如果降息幅度大於5碼，就是避免美國經濟陷入衰退，各界就要特別小心。自由時報 ・ 12 小時前
前一位客人不要！ 他順手買下「刮開爽中3千萬」 驚呼：是恩典
美國密西根州一名33歲男子因「順手買下前一位客人不要的刮刮樂」，竟意外抱回100萬美元（約新台幣3千多萬元）頭獎，讓他直呼「像被幸運強力拉了一把，是一份恩典！」EBC東森財經新聞 ・ 10 小時前
家樂福耕耘非籠飼雞蛋8年 目標明年全台廢籠 (圖)
家樂福自2018年開始推廣非籠飼雞蛋與產業轉型，家樂福文教基金會執行長蘇小真接受中央社專訪時預告，自12月起台北所有門市全面只販售非籠飼雞蛋，預計2026年10月起達到全台廢籠。中央社 ・ 1 天前
家樂福推非籠飼8年 盼翻轉台灣雞蛋產業鏈
（中央社記者趙彥翔台北30日電）近期台灣爆發雞蛋驗出芬普尼農藥殘留，雞蛋食安議題再次引發關注。於此同時，家樂福宣告，12月起台北市旗下所有分店全面販售非籠飼雞蛋，並承諾逐步擴及全台；這項大動作並非一蹴可幾，而是8年來致力翻轉雞蛋產業的成果驗收。中央社 ・ 1 天前
新市值型ETF來襲！「特選臺灣TOP50指數」上線 優選獲利佳大型權值股
臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣 TOP50 指數」 (簡稱「特選臺灣 TOP50 指數」)，自 2025 年 12 月 1 日起委請臺灣證券交易所於交易時間內每 5 秒計算及發布即時指數一次。鉅亨網 ・ 9 小時前
綠界前3季獲利新高 深化跨界合作
【記者柯安聰台北報導】綠界科技（6763）1日舉辦2025年第3季法人說明會，整體營運成果表現亮眼，主要受惠於商家自建品牌網站的規模擴大、交易動能持續成長，以及年度業外投資挹注，前3季合併稅後淨利7....自立晚報 ・ 25 分鐘前
EPS上看48元！「這檔散熱股」明年液冷營收衝55% 本益比18倍被嫌超跌？AI大爆發推著一路衝
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導輝達公布亮眼第3季財報後，AI產業再度被資本市場推上更高熱度。營收570.1億美元、年增62%，淨利319.1億美元、年增65%，EPS1...FTNN新聞網 ・ 1 天前
《富爸爸》是對的！白銀價格飆破歷史新高，帶動黃金新一輪漲勢！「金銀比」怎麼看？如何投資白銀？一文看懂貴金屬投資
還記得 2025 年 6 月時，《富爸爸窮爸爸》作者清崎（Robert Kiyosaki）曾經大膽預測：「2025年白銀價格將會上漲 3 倍」嗎？雖然時序已經來到 2025 年末，白銀價格並未像清崎所說的上漲 3 倍，但近期白銀價格再創歷史新高，從年初的每盎司 20 美元，飆升至 58 美元，漲幅高達 190%！究竟白銀最近是在漲什麼？又是個什麼樣的資產？具備什麼樣的投資屬性？如果想投資白銀，有哪些方式與管道？Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 6 個月前
00878成分股3進3出生效！ 「這檔」航運龍頭遭剔除原因曝光
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
家樂福今日起台北門市停售籠飼蛋 目標明年全台跟上
近日毒雞蛋事件引發全民關注雞蛋生產安全與動物福利，家樂福今（1）日宣布，正式邁向台灣雞蛋產業轉型里程碑，台北市門市即日起全面停售籠飼雞蛋，家樂福自有品牌雞蛋亦全數為非籠飼，並將於2026年10月完成全台門市全面非籠飼目標。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
漲勢急踩煞車！外資將熄火？分析師揭曉「3大概念股」最佳買點：別追高
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（1）日開盤上漲47.68點至27,674.16點，不過不到40分鐘即翻黑，指數震盪逾百點；截至下午1點，落在27,495.87點。運達投...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
散戶小心！2026第一季驚見「6顆未爆彈」 沒挺過這關獲利全吐光！
在美國總統川普政策路徑逐漸明朗之際，2026年全球經濟可望迎來溫和成長新局，但地緣政治與貿易談判不確定性依舊籠罩，市場投資人需提高警覺。富邦金控今（12月1日）舉行第23屆《2026富邦財經趨勢論壇》前夕公布最新年度展望，首席經濟學家羅瑋博士指出，明年將呈現「股優於債」的資產配置主軸，但第一季存在6大潛在風險事件，須特別注意短期波動加劇的可能。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
與寶佳和解？中工釋出一席董事給大華建設
隨著中工（2515）近期的股權變動引發市場討論，中工今（1）日宣布完成法人董事代表人調整， 由大華建設董事長鄭斯聰出任，董座周志明強調「我們釋出董事席，就是希望不讓經營權成為市場炒作題材，目的是追求長遠發展與制度穩定」。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前
128萬股民關注！00919最新配息出爐 年化配息率10.07%
擁有逾128萬受益人的百萬國民ETF群益台灣精選高息（00919） 今（1）日公布第11次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，以今日收盤價21.45元來計算，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10%以上。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前
Q3獲利暴增近600%！「這PCB概念股」週漲近30%創23年新高 受惠蘋果備貨升溫飆漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導全球AI應用需求強勁，印刷電路板（PCB）作為關鍵材料，相關族群股價也隨之水漲船高，像是上游原物料軟性銅箔基板（FCCL）指...FTNN新聞網 ・ 1 天前
00878成分股調整出爐！3進3出踢萬海 納入鈊象、京元電子
00878成分股調整出爐！依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前
滿手訂單將建3座新廠！自營商重砸12億補貨台達電 這PCB股「3天飆27%」獲寵5日
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（1）日終場跌283.95點，收在27,342.53點，跌幅1.03%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）買超24.58億。...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
又要買不起黃金了？黃金存摺飆近天價 飾金1錢16680元「史上第二高」
黃金再度發威！台銀黃金存摺今（1）日每公克報4,310元，幾乎追平歷史天價，銀樓牌告價也來到今年第二高、也是史上第二高，每錢來到16680元，有民眾表示「黃金又要變成我買不起的樣子了。」Yahoo奇摩股市 ・ 14 小時前