面對強權展現無聲抗衡 美女醫讚濱崎步強者風範、喊：步姐快來台灣！

日相高市早苗的「台灣有事」說，讓中國持續崩潰。日本天后濱崎步原定11月29日於上海舉辦演唱會，前一天臨時被中國取消，但她仍對著1萬4000個空座位演唱還錄了下來，事件持續發酵。美女醫師許書華就大讚面對強權，據之以理的一方，依然能保有自己的格局與力量，展現無聲的抗衡，這是強者風範！佩服！步姐快來台灣！

許書華就讚濱崎步面對強權，據之以理的一方，依然能保有自己的格局與力量，展現無聲的抗衡，這是強者風範！佩服！步姐快來台灣！（圖／翻攝自許書華臉書）

步姐真的太帥氣了！許書華醫師說，原定11月29日的演唱會，因為大家心知肚明的「不可抗力因素」（疑似受到中日關係的影響），在最後一刻被宣布取消。面對這種因為外界敏感因素導致的重大挫折，一般人難免失落或憤怒。

但Ayu的選擇，真正定義了什麼叫巨星的格局與風範。許書華醫師提到，她沒有對外抱怨，沒有低頭嘆氣，而是選擇在隔天晚上，帶著樂隊和舞者，站在那片空無一人的14,000個座位前，抬頭挺胸、兢兢業業地完成了一場完整、高水準的演出！

這份精神，就是最好的詮釋：不卑不亢！許書華醫師寫道，即使環境充滿壓力、被要求取消，她依然用專業的態度，堅守對舞台的承諾。她不是在表演給誰看，而是在兌現對音樂的熱愛。

她在社群上寫下：「雖然有14,000個空位，但感受到來自世界各地歌迷的滿滿愛意，對我來說是最難忘的演出之一。」她將所有的愛與支持化為舞台能量，用熱情跨越了所有的距離與障礙。

濱崎步上海演唱會遭取消，空場唱完整場，IG狂轉發「繁體中文報導」。（圖／翻攝自濱崎步IG）

許書華醫師認為，真正的強大，是面對逆境時，依然能挺直腰板，不因外界壓力而妄自菲薄，也不因挫折而驕傲自棄。面對強權，據之以理的一方，依然能保有自己的格局與力量，展現無聲的抗衡，這是強者風範！「佩服！步姐快來台灣！」

