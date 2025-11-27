「面對惡鄰需更強大防衛能力！」林楚茵點名在野：擋國防預算就是內鬼

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

面對中共企圖將「民主台灣」變成「中國台灣」，總統賴清德日前提出未來8年將增加1.25兆國防特別預算，推動兩項國安具體行動方案，國防預算預計在明年突破GDP3%，2030 年前提升到GDP 5%。對此，民進黨立委林楚茵今（27）日表示，台灣面對惡鄰居威脅，國民黨卻急替中國抱不平，若他們阻擋國防特別預算就是內鬼。

林楚茵說，台灣和德國一樣，都面臨惡鄰居威脅，需要更強大的防衛能力來捍衛和平。（資料照）

林楚茵透過臉書提到，近來中國對台灣以及印太地區的威脅加劇，總統賴清德宣布推出 1.25 兆國防特別預算，未來 8 年強化國防自主、提升防衛韌性，民主盟友紛紛對台灣增加國防預算表達支持。

林楚茵指出，美國在台協會（AIT）認為這些投資不可或缺，期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場。最近才訪台的美國參議院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）也肯定台灣展現自我防衛的決心，呼籲台灣立委迅速通過這項特別預算。

林楚茵續指，連德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）都站出來解釋，德國已將國防預算提高到GDP 5%。因應俄烏戰爭威脅，德國政府與在野黨團結在一起，把國家利益置於政黨利益之上，共同修憲以滿足國防需求。

林楚茵說，台灣和德國都面臨惡鄰居威脅，需要更強大的防衛能力來捍衛和平，德國不分黨派共同支持提高國防預算保護自己，反觀台灣的在野黨卻急著阻擋國防預算、替中國打抱不平？「就像在家裡裝設監視器、防盜系統，但家裡的人卻跳出來說這樣是在挑釁小偷一樣荒謬」，國民黨擋國防預算顯示他們就是內鬼。

