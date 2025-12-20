面對持刀歹徒極其棘手！ 前特勤教官陳重光：勿輕易以身試險

〔記者羅添斌／台北報導〕27歲通緝犯張文昨日先後在台北車站M7、M8出口附近及捷運中山站出口，投擲煙霧彈及持刀隨機砍人，最終在警方包圍下從高處墜樓身亡，這起攻擊事件一共造成4死11傷，曾在特勤隊受訓並服役24年的前特勤教官陳重光建議，面對持刀歹徒時，見義勇為前應冷靜思考，要衡量自身能力，安全永遠第一。

他指出，在台北車站這類突發事件中，見義勇為固然值得欽佩，但前提必須衡量自身的裝備、戰技與現場環境。面對持有刀械的歹徒，其殺傷力遠超一般人的防制範圍，個人安全絕對是首要考量。

出身憲兵「夜鷹」特勤隊，並具海巡署特勤隊、警政署維安特勤隊等教官資歷，現致力培育民間專業保鑣人才的陳重光教官，曾在憲特服役期間因表現優良，獲派至哥斯大黎加擔任當地反恐部隊的戰術教官，甚至在外派前友邦期間，一度受邀參與圍捕武裝集團的緊急任務。

陳重光表示，徒手奪刀的極高風險，持刀歹徒是一個極其棘手的問題。當對方瘋狂揮舞刀刃時，幾乎沒有安全奪刀的空間。以專業角度來看，若在沒有防具的情況下強行奪刀，受傷甚至致命的機率極高。一般民眾千萬不要受影視作品影響，認為奪刀是輕而易舉的動作。

其次，他以專業經驗分析指出，制伏需要戰術與時機。他過去曾有在超商制伏持刀械搶匪的經驗。當時之所以能成功，是憑藉長期的戰技訓練、強健的體魄，並精確抓準了出手的「時機」。然而，像北車這類隨機傷人事件，歹徒持有的是10至15公分的尖刀，且一般民眾在臨時起意下，根本沒有時間穿戴防護裝備，此時徒手壓制的難度連專業人員都感到吃力，對一般人來說更是極度危險。

陳重光表示，面對突如其來的攻擊事件，民眾要有務實的防禦策略，例如：以長制短、直刺牽制。他表示，若真的被迫必須應對，建議民眾應遵循以下原則：

• 以長制短： 尋找長棍、鐵棒或堅硬木棍。

• 直刺優於揮打： 以「直刺」方式牽制歹徒行動，保持距離以爭取警力救援時間。

• 不要試圖打掉刀子：一般人很難精準擊落歹徒手上的凶器。若揮棍沒打中手部，反而打在歹徒身上，對方可能因吃痛而「一個箭步」反擊。在近距離下，尖刀一旦入體，後果不堪設想。 面對暴力犯罪，最好的防禦通常是保持距離與報警。如果沒有絕對的把握與戰術優勢，切勿輕易以身試險。

27歲通緝犯張文在北捷台北車站犯案後，轉往捷運中山站砍人，還闖入誠品南西店。(資料照，記者邱芷柔攝)

