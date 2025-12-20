面對持刀殺人如何自保？「專業3招」曝：不怕丟臉就能救己救人

記者施春美／台北報導

針對此次長刀殺人案件，民眾若看到有人​用刀進行恐攻，第一件事就是大聲呼叫讓週圍的人警戒。（圖／資料照）

昨（19）晚兇手張文血染台北鬧區，包含台北車站、中山商圈等，最後造成4死11傷悲劇。此次張文採用刀襲擊路人，有人在網路提醒，民眾若看到有人​用刀進行恐攻，「第一件事就是大聲呼叫讓週圍的人警戒，例如高喊『有刀子』、『有人殺人』之類的警告語。

藝術創作者Mock Mayson在其臉書粉專表示，因為短刀或長刀偷襲是沒有聲音的，不像槍聲會大作，馬上會引發人的警戒心。長、短刀偷襲是等一堆人都倒下了，才會被人發現有異狀的，尤其用刀高手知道如何往要害快速切擊。

​他表示，美國警察曾做過類似的實驗，遇到隨機亮刀殺人的突發狀況，85個警察中，僅3個警察在第一時間警覺到對方亮刀、10個警察是在被刀攻擊中才發現自己被攻擊，其餘72個警察是等到兇手都砍完走人了，才發現自己制服與背後滿是粉筆刀所留下的粉筆灰痕。這顯示，這類事件發生有多麼的突然與安靜。

​所以，民眾若是發現有人用刀進行恐攻，第一時間就是要發出大音量警告其他人，「不要怕丟臉，你或許可以因為此發出聲音的行為，而及時挽回許多人的生命。」

​其次，迅速離開現場或找地方藏匿。這一點是在美國防恐手冊（Run and Hide）或小橘書第18頁均提及。儘量不要逞英雄，因為有很多變因是人無法掌握的。

​第三，若被迫直接面對歹徒或是恐怖分子，則要充分利用手邊的所有東西。首先要把隨身包包拿到自身前方擋住自己的重要器官。人體致命的要害與器官多在前方，包括頸部的大動脈。

此外，自己的手跟包包要拉開一點距離，不可以太遠或太近，以免被撞開或是被刺穿。若是肩背包，用背帶把手腕纏繞起來，讓手藏在肩背包後方，儘量把手藏於包包的後方，以免露出的手部被劃傷刺傷。務必先保護好自己，確定無虞時先跑再說，不要逞強。

之後，應儘量跟歹徒保持一定距離。一般的水果刀或小型蝴蝶刀，安全距離約4~5公尺，開山刀、西瓜刀約要6公尺以上，人才有足夠的時間反應。

​至於後續的止血與CPR急救，小橘書第13頁都有寫。多一分準備，多一些危機意識，就可以少一點傷亡。

​

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

不良行為，請勿模仿！

