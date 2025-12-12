面對排水壓力升高，城市該如何展開治水行動？【獨立特派員】

極端降雨頻仍都市淹水成常態

聯合國氣候變遷專門委員會指出，人類行為加速全球暖化，促使乾旱與極端降雨更頻繁、更激烈。近年台灣多次因颱風與外圍環流遭遇致災性暴雨，高雄、台北等地時常在短時間內出現道路積水、行道樹倒伏與市區內澇。

前水利署署長陳伸賢認為，都市開發使不透水面積大量增加，而多數下水道仍停留在五至十年防洪標準，已難以負荷一場又一場的強降雨。面對排水系統難以全面拓寬的現實限制，提高都市防洪能力與推動海綿城市，已成必要方向。

廣告 廣告

去年山陀兒颱風豪雨狂下，淹沒了高雄市區整條馬路。（圖／獨立特派員）

海綿城市概念升溫彰化鹿港率先試辦

都市硬鋪面增加，讓雨水無法入滲、逕流量大幅提升，各國紛紛採取以滯留、入滲、貯存為核心的海綿城市策略。彰化鹿港洛津國小位於舊鹿港溪旁的低窪區，因地勢與周邊老街地形易積水，縣府因此選定在校園操場下興建地下停車場兼滯洪池。

彰化縣水資處下水道科科長許偉哲說明，工程透過操場下挖形成蓄洪空間，並設置入流設施，使雨勢高峰期間原本流向下水道的雨水能暫時滯留。待外部水位下降後，再以抽水機排回雨水系統。此設施平時提供107個停車位，大雨時則可儲存約1.2萬噸雨水。

法規推動逕流分擔擴大公共設施防洪功能

2018年水利法新增「逕流分擔與出流管制」，要求開發行為須保留一定的貯留空間，以分擔都市排水負荷。彰化縣水資處處長陳詔慶表示，逕流分擔已跨越過去僅倚賴排水工程的思維，需要公園、停車場、學校等不同主管機關協力，讓公有地共同承擔雨水調節的功能。

在高雄等高密度開發區，住宅與道路緊鄰河岸，壓縮河道原本的行水空間。森林城市協會理事長莊傑任指出，以高雄典寶溪為例，行水範圍從1960年代至今僅剩約兩成，使颱風豪雨期間更容易發生漫淹。行水空間被建物取代，已是都市洪災風險攀升的重要原因。

出流管制門檻下修促使建築設計全面調整

為提升都市滲透能力，今年水利法再次修正，將需設置滯洪設施的開發基地門槛，從2公頃下修至1公頃。經濟部水利署副署長王藝峰說明，出流管制要求建築基地本身先行延滯雨水，而非將屋頂雨水直接排入下水道。此舉可使洪峰延後與削減，降低排水系統瞬間壓力。

王藝峰指出，都市更新多落在2公頃以下，門檻調降後，建築師將在未來數年間調整設計理念，普遍納入滯洪池、植栽透水層或雨中庭等元素，使新建物具備調節雨水的基本功能。水利技師公會也將負責查核，確保設施在使用期間維持運作。

今年水利法修正出流管制規定，建築完成後，專業技師公會會隨機抽查設施使用情況。（圖／獨立特派員）

道路滲透與地面孔隙分散排水系統負荷

除建築基地外，都市道路亦可透過透水瀝青或在地面設置孔隙，提高雨水下滲能力，使部分雨量被儲存在地下構造物中。台灣水利技師公會理事長凌邦暉解釋，滯洪的核心是於洪峰時段留住部分水量，使下游排水系統能在可承受範圍內運作。若下游通洪能力較小，上游便需更強的滯洪量以減少排放。

然而，專家普遍強調，工程手段雖重要，但若開發持續逼近易淹水區，再多滯洪設施也無法完全化解風險。

都市道路可利用透水瀝青或地面孔隙的方式，將雨水貯留在地下儲水槽。（圖／獨立特派員）

國土規劃為治水關鍵保留行水與滯洪空間

臺北大學都市計劃研究所教授廖桂賢指出，避免在易淹水區開發，是最上位且最有效的治水策略。若仍持續將農田、濕地或低窪地轉作住宅與商業用途，原本可吸納洪水的空間將逐漸消失，使都市災損加劇。

去年凱米颱風期間，高雄25座滯洪池的498萬噸蓄水量全數滿載，再次凸顯極端降雨下都市防洪的極限。專家呼籲，治水不僅是防洪工程，更涉及國土治理與城市韌性。唯有從源頭落實土地規劃，保留行水與滯洪空間，並透過海綿城市強化入滲與延滯機制，城市才能在氣候變遷下穩定運作、與水共生。