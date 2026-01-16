面對未來集體防禦 臺須分擔責任

賴清德總統昨（十六日）在台中提到美國近期公布的「國家安全戰略報告」，從報告中可清楚看出四項重點方向。其中面對未來集體防禦、防衛民主與捍衛以規則為基礎的國際秩序等國際趨勢方面，我國與各國必須共同分擔責任。臺灣不可能置身國際社會之外，只享受他國提供的好處而不善盡自身責任。

美國「國家安全戰略報告」四項重點如下：第一，美國將本土安全列為優先。第二，戰略重心由歐洲移往印太地區，而印太地區最重要的工作是阻止中國以武力擴張，及維護區域的和平穩定。

廣告 廣告

第三，集體防禦要個別分擔，包括美國、臺灣、日本、韓國、菲律賓及澳洲等印太國家都必須共同承擔責任。因此，我國編列國防特別預算，不僅是守護國家安全所需，更是善盡區域一員共同維護和平穩定的責任；若無法善盡自身責任，將難以要求其他區域國家共同維護臺海穩定與區域和平。第四，是推動再工業化。這項目標同樣需要仰賴印太國家，尤其是日本、韓國與臺灣的協助。

美方也在此次談判過程中清楚表明臺灣、日本與韓國的重要性，因為臺、日、韓三個國家在科技與機械製造領域都是國際上數一數二的強國。隨後，總統與現場貴賓一同舉行開幕儀式，並參觀展覽。