面對極端氣候挑戰 劉世芳：須打造更具韌性防災體系
近年頻繁出現極端氣候及複合型災害，讓台灣防救災體系面臨挑戰。內政部25日舉辦國際學術研討會，以丹娜絲風災、馬太鞍溪堰塞湖事件等案例，檢討預警、現場指揮、資訊整合與災後復原等關鍵環節。內政部長劉世芳表示，面對天然災害高度不確定的風險，政府必須打造更具韌性的防災體系。
內政部今日舉行「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際研討會」。內政部長劉世芳在致詞時表示，今年自丹娜絲風災到花蓮馬太鞍溪、立霧溪兩處「堰塞湖」事件，連續考驗台灣的防災能量，也迫使政府必須加速檢視預警、處置與災後復原等制度，並全面精進。
劉世芳指出，每次高複合性與不確定性災害都考驗公部門、學界與民間的協力。政府也調整施政節奏，立即召開國際研討會，攤開近幾個月最新資料，希望各界告訴政府該如何調整改善。她說：『(原音)台灣天然災害可以說是高頻率、高複合性且快速多變的樣貌，今年的馬太鞍溪、立霧溪堰塞湖事件讓我們更深刻的體會災害不再是一個單一的事件，而是充滿了不確定性與挑戰性，極需要跨領域的協作因應，因此我們必須要更務實的態度來面對風險，以專業的能力來提升防災的效能，以穩健的步伐來強化韌性治理。』
劉世芳指出，政府必須加快腳步全面檢視災害預警、災中協作與災後復原機制，同時檢討法制是否足以因應快速變化的風險環境。此次論壇便規劃極端氣候風險分析、應變管制、民力整合與志工協作中心、替代役轉型，以及《災防法》與防災體制改革等五大議題，邀集美、日、韓等國學者及台灣中央與地方實務團隊共同分享經驗，將作為未來制度改革的重要基礎。
劉世芳會前受訪時也強調，近期發放的《台灣全民安全指引》與舉辦的研討會目的相同，都是協助民眾在災害時「有準備更安全」。她並表示，外界提出手冊字體小、關於假訊息的資訊不足以及發放方式等意見，政府都會參考，納入下次改版精進的方向，她也期盼民眾能親自翻閱手冊，給予更多建議。
