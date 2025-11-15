面對死亡三次、被傳換心續命，李連杰真實心境曝光：真正的重生，是放下

娛樂中心／綜合報導

功夫巨星李連杰近年再度現身，氣色紅潤、身手俐落，令網友驚呼「像換了一個人」。這位曾被外界多次傳出健康亮紅燈的影壇傳奇，如今「回春」模樣令人好奇。網上甚至出現陰謀論，指他疑似接受「移植武僧秋風心臟續命」，謠言甚囂塵上。對此，李連杰本人態度淡然，僅以一貫平靜的語氣回應：「人言可畏，還是要有自己的獨立思考。」

「李連杰換心」傳聞延燒 網瘋傳「回春之謎」

這場「換心傳說」的源頭，來自李連杰近期的一段近況影片。他身形挺拔、氣色紅潤，與兩年前那位滿臉倦容、步履緩慢的「老態李連杰」判若兩人。不少網友驚呼「像是重生」，但也因此引來「心臟移植」、「神秘僧人」等陰謀論。

廣告 廣告

面對謠言，李連杰並未正面駁斥，而是以平靜之姿在社群上發聲：「活在這個時代要有自己的分析，不要跟著輿論跑。」他更感慨地說，希望世人「不要用他人的不幸去炒作」，呼籲大眾回歸理性。

李連杰近來氣色紅潤，與兩年前那位滿臉倦容、步履緩慢的「老態李連杰」判若兩人，不少網友驚呼「像是重生」。（圖／翻攝自微博）

三度面對死亡 李連杰從恐懼到釋然

事實上，李連杰早在多年前就坦言，自己曾三度與死神擦肩。那一次次的生死瞬間，讓他學會了平靜看待生命。

他回憶第一次遇險是2004年，他帶女兒赴馬爾地夫度假，突遇海嘯襲來，「海浪從腳下竄到胸口、再漫到脖子，整個人被浪捲走」。他形容，那幾秒間腦中一片空白，只剩求生本能，「再一個浪可能就沒了」。

第二次是拍攝《霍元甲》時，從高台墜落、頭部朝下，若非武師及時托舉，他恐怕早已頸椎重創。「那一托救了我一命，現在想起仍心有餘悸。」李連杰說。

第三次更是最折磨的一次：他在青藏高原閉關時突發呼吸困難、大小便失禁，瞬間感覺「靈魂快離開身體」。被緊急送下山途中，他一度恐懼地想：「如果死在這裡，該怎麼辦？」直到抵達成都平原，呼吸恢復順暢，他才徹底放下心。

三度面對死亡，李連杰對「死亡」有了新的理解。（圖／翻攝自微博）

「死亡不可怕」李連杰：後事一切從簡 回歸自然就好

多次死裡逃生後，李連杰對「死亡」有了新的理解。他在2023年受訪時透露，已向妻子利智交代後事：「一切從簡，不立碑、不辦喪事，樹葬、海葬都可以，回歸自然就好。」

他平靜地說：「我曾經也很恐懼死亡，那種對未知的害怕，至今仍有觸動。但現在，我已經可以接受它。死亡只是另一種存在的開始。」

從恐懼到淡然：功夫巨星的心靈修行

對李連杰而言，真正的「回春」並非來自外力或傳說中的「換心手術」，而是心靈的重生。他以多年修行的平和心境回應外界：「希望大家都健健康康的，有自己的獨立思考最重要。」

這位曾用拳腳征服世界的功夫巨星，如今用平靜與覺悟證明：真正的強大，不在於肉體，而在於靈魂。

更多三立新聞網報導

于朦朧、秋風、吳亦凡之死太詭異？中國「活摘器官」被爆存在多年

吳亦凡獄中傳「絕食身亡」？監獄裡最不待見的性侵犯，他會遭遇什麼？

吳亦凡被爆獄中絕食身亡？監獄內部爆料流出 獄友：「早有異樣」

「你以為醫師最賺？」其實這行月薪更高！台灣最賺錢行業震撼出爐



更多熱門影音：

黃明志涉謝侑芯命案出現大逆轉！扣押9天獲釋...檢方認「沒有證據」

胡釋安認了「提供粿粿住處」發聲明切割！ 「馬上請她搬離」范姜親上火線回應

NewJeans宣布回歸ADOR讓全網大傻眼！這三人「想回來就回來」被狙擊最嚴重