面對無人化戰爭 亟需建立反制能力
中共解放軍東部戰區日前發布AI生成的宣傳短影片《聯武群戈斬獨道》，內容雖然只有短短76秒，卻濃縮北京對台作戰新敘事與嚇阻邏輯。影片首先以「鷹群」化身為無人攻擊機發射飛彈並瞄準台灣、「蜂群」無人機進行偵察與干擾、「鯊群」無人水上與水下載具，以及「狼群」在山林間快速移動機器狗與大批持槍人形機器人士兵在被轟炸已殘破不堪並煙霧瀰漫市區巡邏戒備；畫面還帶有「微博視頻號」與「@東部戰區」浮水印，顯示其目的首先是對內外擴散的政治傳播與心理威懾，而非單純軍事紀錄片。
解放軍東部戰區這支短影片試圖建構高度無人化、機器主導的未來戰場意象，東部戰區融媒體中心最後更以「無人、無時、無處、無敵」作結，明確傳達中共不但要打無人戰，更要用量產無人機器拉高對台威嚇以塑造不對稱的心理壓力。
先不談真假，但我們不能因此掉以輕心。這類影片雖然誇張，但背後反映的是真實發展趨勢。過去十年來，中共在無人載具、群體協同、AI引導控制等領域投入巨大資源，無論是陸軍展示機器狗，還是海軍水下載具實驗，外界都有相當數量演訓紀錄可查。例如中柬聯合軍演就曾出現配備步槍四足機器狗；在海上，中國也被揭露研製超大型水下無人載具，具備偵察、布雷、佯攻等多重能力。這些發展雖未完全成熟，但未來將逼近可實用門檻。
無人化戰爭的邏輯與過往傳統戰法截然不同。若說傳統戰爭重視一擊致命的高效武力，無人化則強調「以量壓制」與「持續消耗」。影片真正訴求的是解放軍未必需要每一台機器都完美無瑕，只要能以數量建構出複合壓力，就足以把台灣拖入高密度、無時無刻的資源消耗與決策疲乏，而這才是關鍵。當無人艇反覆騷擾港口航道、蜂群無人機耗光防空彈藥、機器狗在城市擾亂步兵戰線時，台灣若仍以傳統思維、靠昂貴單一裝備回應，就會落入解放軍所設計消耗戰邏輯。解放軍透過不斷出現小型威脅，逐步拉低判斷準確率、耗盡應對節奏，最終形成防不勝防的恐懼感。
因此，台灣的回應策略不能只是強化武器，而是要建構出完整、可持續運轉的反制能力。可從三個面向來強化；第一是感知能力。當蜂群與小型無人機充斥空域，傳統高價雷達容易成為飽和攻擊首要目標。台灣應推動多源感測佈建，形成去中心化監偵網。不僅分散風險，也可讓敵方難以完全癱瘓我方感知系統。
第二是處置能力。無人威脅的本質是數量，因此我方需強調多層、量大、成本對等的因應手段。對小型無人機，應以電子干擾、誘騙等低成本手段優先應對；對中大型無人系統，則須發展具備高備彈率的近迫防禦與快速部署型火力。這樣才能在多波攻擊中維持防線。
第三是指揮韌性。在無人戰場中，通訊中斷是常態。台灣需建立降級運作機制，包括任務式指揮與預設交戰規則，讓單位即便失聯也能獨立作戰、不致癱瘓。同時，也須強化作戰判斷流程，避免被誘餌、假目標拖進決策泥淖。
除了被動防禦，台灣也應主動發展自身無人戰力。不是要追求酷炫的人形機器人技術，而是務實地打造可量產、可快速部署的本土無人機、無人艇、水下偵搜載具。這些裝備未必要高科技，但必須夠便宜、夠多、夠靈活，能補上戰力縫隙並守住外島、港口與重要基礎設施。
同時，與盟友合作也不可或缺。無人化戰爭的核心其實是資訊鏈與補給鏈，無人機能否即時接收目標資訊、無人艇是否能在戰損後快速替補，這些都需要與美日及理念相近夥伴共享監偵情報、協同作戰經驗與零組件備援。形成制度化的平戰一體化合作，才是對抗中共無人戰術的後盾。
我們無需與解放軍比數量、拚炫技，而是要建立在壓力下能持續運作、不被癱瘓的防衛系統。如此，才能讓對岸理解，即便它強調「無人、無時、無處」，台灣也能以系統性防衛，讓其「無效、無功、無利」。（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）
