面對當前人口結構挑戰 邱志偉促年金穩健轉型

立委邱志偉表示，面對保費收入因納稅人口減少而縮減、支出卻因高齡化而擴大的「三方壓力」，未來想必需要更穩健的財務解方，才能確保社會安全網能長久承載每一代人的期望。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委邱志偉二日表示，面對保費收入因納稅人口減少而縮減、支出卻因高齡化而擴大的「三方壓力」，未來想必需要更穩健的財務解方，才能確保社會安全網能長久承載每一代人的期望。

0202 邱志偉認為，針對此結構性挑戰，政府應加速部署數位勞動力紅利的分配機制。當傳統勞動力受少子化衝擊時，AI與自動化生產力正是補足缺口的關鍵。目前可參考的國際作法如南韓，他們透過調整自動化設備的稅收抵免政策，實質上讓高效率的數位勞工共同分擔社會責任。

邱志偉對此主張，台灣可研議建立科技紅利撥補基金，讓自動化創造的經濟效益能適度回流至年金體系，這不僅能緩解勞動人口縮減帶來的費率壓力，更能讓科技島的成果與全民共享，緩解年輕世代對未來財政負擔的疑慮。

除此之外，他建議，我們應持續觀察並評估瑞典的自動平衡機制與新加坡的主權管理模式。瑞典的制度能讓給付標準隨社會經濟現況動態調整，確保體系不會因人口波動而失衡；而新加坡淡馬錫式的專業管理，則展現了如何透過高效投資回報來降低對傳統保費繳納的依賴。

邱志偉說，對台灣而言，我們可秉持著「循序漸進、社會共識」的原則，在維持現有撥補穩定的基礎上，逐步優化基金的操作效率。

邱志偉強調，守護勞工與軍公教的退休生活是我們不可迴避的責任，他相信，透過科技引導與國際經驗在地落實，或許有機會讓這套安全體系在少子化挑戰中，依然展現出堅實的韌性。