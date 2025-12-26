面對當前的少子化國安危機 賴政府指打嘴砲

(記者黃啟明台北報導)賴政府如果覺得自己「搶救少子化國安危機」做的很好，為何搶救到生育率全球倒數第一？全民都很想知道，拜託賴政府大聲點、講出來！



昨天，台灣民眾黨與中國國民黨共同提出「台灣未來帳戶（TFA）」，要投資孩子未來，並減輕父母負擔，同時質疑「行政院從未成立過少子女化辦公室」。結果行政院趕忙發出新聞稿洗地，卻被抓包大力吹噓的「衛福部少子女化辦公室」才成立半年就GG，向行政院調閱會議資料更是神隱調不到。面對外界一片抨擊，行政院只好派發言人深夜再發出側翼式的文章，嗆在野黨覺得哪一項補助不用做就「講出來」。



請賴政府不要迴避，數字會說話。台灣新生兒人數自民進黨執政開始雪崩，2016 年還能勉強維持 20 萬人，之後年年下滑，即使去年是「龍年」，仍然創下 13 萬新低；今年更慘，恐怕只能守住10萬大關，不到十年直接砍半！照這種速度，恐怕不用等到戰爭，國家就面臨存亡危機。



這就是只會大內宣、掰計畫、狂撒幣的民進黨政府交出的成績單？

過去 9 年用盡名目說要搶救少子化國安危機，事實是—

行政院兩度核定「我國少子女化對策計畫」，總經費高達 4484 億，結果搶救到生育率「全球倒數第一」。請問這筆錢到底花去哪裡？



行政院辯稱 2017 年衛福部有成立「少子女化辨公室」，事實是—

該辦公室在 4/12 成立、短短半年就宣告壽終正寢。時任衛福部長 #陳時中 說要移到行政院、整合跨部會資源，結果根本沒有正式編組，只有「不定期、不定時、不檢討」的會議。 台灣民眾黨立法院黨團 將發文索資，請行政院大聲點、講出來，「究竟有沒有成立少子化辦公室？」、「共開幾次會？」、「有什麼決議？」、「參與者有誰？」別再硬拗是國家機密。



有政府會撒幣．無成效免追蹤？！

砸大錢、沒工作小組、沒KPI、不開會、不追蹤成效，連審計部都看不下去，點名要求檢討；今年立法院預算中心更指出，「少子女化計畫」邊際效益遞減。說穿了，民進黨已經慘到連大撒幣都沒人埋單。

民進黨政府沒心做，就讓民眾黨、國民黨來做！

台灣少子化危機全球聞名，連美國CIA、特斯拉創辦人馬斯克都曾示警，川普總統及新加坡也紛紛提出各項對策；昨日 台灣民眾黨 和 #中國國民黨 合作提出「 台灣未來帳戶TFA 」，13 年總經費只要 3841 億元，這筆錢由政府管理，由孩子年滿 18 歲後親自領取，未來無論想升學或創業，都能擁有人生第一桶金。



民進黨還在鬼扯，說 TFA 是錢坑法案、會拖垮台灣；那民進黨那份耗資 4484 億、零成效的「少子女化對策計畫」，是不是早就拖垮台灣！







