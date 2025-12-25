面對百歲人生！南山人壽推美元利變保單「滿福保」 保障最長可至110歲

台灣邁入超高齡社會，民眾的財務保險規劃，也應有長年期保障，資產配置從單一市場走向跨國布局。南山人壽承諾，2026年將持續透過商品創新、服務升級，守護保戶記憶，讓國人的百歲人生，一路有南山人壽相伴。

為滿足民眾建構多幣別資產布局，並能兼顧保障、傳承等多重需求，南山人壽推出全新「南山人壽滿福保美元利率變動型終身壽險(定期給付型)」，協助民眾建立更具韌性的財務配置。

南山人壽指出，「滿福保美元利率變動型終身壽險(定期給付型)」，提供最長可至保險年齡110歲保單年度末的保障，協助民眾為漫長的人生藍圖建立完整防護。

南山人壽指出，「滿福保美元利率變動型終身壽險(定期給付型)」採美元計價，提供躉繳、2年、6年多種繳別，讓民眾可依資金規劃選擇最適合的繳費節奏；並可透過增值回饋分享金強化保障成長，不僅涵蓋身故或喪葬費用、完全失能與祝壽等保險金給付，同時兼具穩定的資產累積效果，期望為民眾的多元資產布局、退休規劃與傳承提供更完整支持。

100歲的人生不再是奇蹟，而是可見的未來，據衛生福利部統計，至2025年9月底，全台已有5749位百歲人瑞，持續刷新紀錄，2025年台灣最高壽的女性人瑞為122歲，再創歷史新高，最年長的男性人瑞則是115歲。

人類平均壽命過去約以每10年增加2歲的速度延長，政府健康台灣的政策目標則是八年內提高國人平均壽命3歲，2024年國人平均壽命已達80.77歲，加上科技與醫療技術不斷進步，以此速度推估，50到60年後出生的新生兒，平均壽命應已接近100歲。

南山人壽今年關注超高齡社會下的百歲人生趨勢，並針對失智議題啟動一連串研究、訪談、倡議與健康觀念推廣，2026年南山人壽承諾，將持續透過商品創新、服務升級，守護保戶記憶，讓國人的百歲人生，一路有南山人壽相伴。

面對百歲人生的挑戰，南山人壽董事長尹崇堯今年提出4大健康承諾，一是將長年期保單的保障年齡延長至100歲，以符合百歲人生的需求；二持續強化南山人壽的資產管理能力，落實長期承諾，縮小保戶保障缺口；三是設計更貼近日常生活的外溢保單，提供更多樣的外溢機制；四規劃申設健康服務子公司，升級健康守護圈，讓服務更貼近保戶需求。

這四大健康承諾已開始逐步落實，展現南山人壽作為永續健康領航者的決心。

南山人壽蒐集與整理國內外權威單位的健康資訊，提出五大健康倡議：

一，規律運動，最好每週運動150分鐘

二，充足睡眠，建議每天睡眠時間約7~9小時，且最好在午夜前入睡

三，健康飲食，依「國民每日飲食指南」，蛋白質至少占每日總熱量10％，最好能日日五蔬果，亦可參考麥得飲食法

四，維持社交，若長期缺乏社交及人際互動，失智風險恐增加30%

五，注意病徵，提早檢測，儘早治療，避免病情快速惡化。

同時，南山人壽2025年永續健康白皮書調查，有實際照護經驗者指出，每月長照支出費用至少需3.3萬元，但南山人壽發覺，保戶長照險平均月給付金額僅2.5萬元，仍有相當差距。

南山人壽說，身為長照險領導品牌，2026年將持續推出協助國人補足失智風險的商品，搭配外溢保單功效，致力縮小民眾長照缺口，讓保戶迎接百歲人生，能有備而來。

