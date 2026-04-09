面對社會型態多樣化及榮民退役官兵結構多元化 退輔會主委嚴德發：全面提升榮民照顧與服務效能！

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(左二)國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發受邀到立法院外交及國防委員會報告業務概況，並備質詢。(圖/司徒 攝）

【警政時報 司徒／臺北報導】面對社會型態日益多樣化及榮民退役官兵結構多元化不同服務需求等挑戰，國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發（9日）到立法院外交及國防委員會報告業務概況，並備質詢。嚴德發說：國軍退除役官兵服役期間對國家安全無私奉獻、犧牲付出，奠定我國穩定發展之重要基礎。基於「崇功報勳、榮民為本」，秉持「忠貞」、「團結」、「關懷」、「誠樸」、「開創」之核心價值，持續檢討、精進各項服務、措施，提供周延而具前瞻性的照顧與服務。

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主委嚴德發進行報告時表示：退輔會積極整合資源，深化就學、就業、就醫、就養及服務照顧等工作。就擴展榮民服務量能、優化榮家環境、推動智慧醫療照護、輔導轉職穩定就業與深化事業經營管理等方面持續努力精進；他也強調因應高齡化社會來臨及科技發展趨勢，未來工作將聚焦人才培育、數位轉型、尖端醫療與永續經營等面向，持續推動軍民專長轉銜、榮民照護數位轉型、優化榮家設施、打造高齡友善照護環境及農場永續經營，以全面提升榮民照顧與服務效能。

針對工作執行現況，主委嚴德發也報告「妥善運用社會資源，擴展榮民服務量能」主動為具風險之榮民（眷）裝設「遠距居家照顧系統」結合科技輔具與人力訪視相互運用等；配合政府長照3.0政策持續推動「醫養合一」服務，展現穩健服務能。在「失智中程計畫」部分，增建失智床位，協助紓解失智照護需求，強化國家長照安全網。在導入智慧輔具，結合非藥物治療，滿足榮家養護區失能照護之需求，改善失智症的行為症狀減緩失智，有效提升生活品質。在推動智慧醫療照護，精進醫照整合體系部分，以AI與數位科技整合醫療服務，促進智慧照護永續發展。

主委嚴德發針對未來工作重點，將「在建置軍民專長轉銜，厚植科技人才培育」協助現役官兵職涯規劃、退後軍職專長得以順利轉化民間職能，並使企業瞭解軍中專長與職務專長的關聯性，辦理推動退除役官兵軍民專長轉銜作業，自去年起即委託專業團隊建置軍民專長轉銜對照表，另規劃於既有就業服務網建置運用平台及AI 就業智能服務，歷經116場次現役官兵訪談及53場次產官學界專家驗證會議，預定今年4月底將全數完成758項軍民職業對照，明年1月平台啟用後，預期可引導官兵在營時培養專業軍職技能，退伍後由本會各榮服處輔以AI模擬面試、生成履歷，精準就業媒合、縮短待業時間，有效延伸退除役官兵人力資源 至民間職場持續發揮。

(左二)國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發受邀到立法院外交及國防委員會報告業務概況，並備質詢。(圖/司徒 攝）

面對全球AI發展趨勢，嚴德發報告強調，退輔會不再只是傳統職訓提供者，而是退除役官兵跨入國家重點科技產業的「職涯推手」。職訓中心推動職訓課程創新及教學設備升級，持續增加AI課程時數，並規劃於明年建置AI專業教室，透過訓練實作，系統性培養訓員AI應用能力。為了擴大職訓量能及因應產業發展趨勢，退輔會刻正新建職訓中心八德訓場，預計於118年落成，將開辦AI與淨零碳排等符合產業脈動之課程，強化高階技術人才培育。配合政府「五大信賴產業」政策，積極開辦無人機培訓課程，於職訓中心建置專業訓練場，將協調交通部辦理專屬退除役官兵無人機檢定場次，輔導學員考取專業證照。

在職訓銜接就業方面，115年規劃於新北市、臺中市及高雄市榮服處，與在地標竿企業推動產訓合作，落實「訓用合一」機制，明年擴大至六都辦理。透過新建訓練場域、結合實務課程與企業實習之職能訓練，協助退除役官兵獲取跨入高科技產業的「入場券」，厚植職場競爭力，進而滿足產業人才需求，促進區域產業與經濟發展。

在配合政府推動人工智慧、半導體及智慧製造等重點科技產業人才培育政策，嚴德發報告也指出，會持續深化與大專校院合作，聚焦科技產業相關系所，引導退除役官兵培養所需之學識與實務技能，增進投入高科技產業之能力。今年除持續與國立勤益科大、國立屏東科大、國立虎尾科大、致理科大等15所大專校院合作外，並請各地區榮服處主動拜會北中南優質校院，及鏈結教育部推動之產學合作專班及產碩專班，以推甄退除役官兵就讀科技相關系所；輔導渠等參與半導體、資工、人工智慧應用工程、智慧自動化工程、機械與自動化工程等科系產學合作班，兼顧就學就業需求，幫助進入較有前景的產業安定生活。

嚴德發在報告「發展智慧系統平台，榮民照護數位轉型」方面時也指出，因應超高齡社會來臨，做好「孤獨老」服務照護，建置「榮民照護數位轉型平台」，提供醫療端（各榮院醫療團隊及個管師）、服務端（榮服處等單位、社工師、鄰托人員、鄰里長）、個案端及家屬端（家庭成員及看護）跨領域共管工具，運用即時的App系統，同步讓參與協作照護人員更緊密，照護更透明，並以今年作為榮民照護數位轉型推動元年，持續優化智慧訪視照護平台，整合醫療保健諮詢、照顧服務與健康檢查等資料，建構健康風險預測模型，並結合衛福部長照及醫療相關資料，作為社區榮民健康管理與政策推動重要依據；系統經退輔會驗證初步成果顯示已可由被動回應式照護，邁向主動預測式、整合型照護的新階段，發揮「一點生變，全面應援」的效果，從事後處理，走向事前預防，減少非預期就醫及醫療資源浪費，不僅落實「醫照合一」，實現榮民安心安老之核心目標，引領對高齡榮民眷的照護升級，做好「孤獨老」服務照護。

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