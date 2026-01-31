面對美國軍力咄咄逼人 BBC分析德黑蘭恐不再「有限回應」

分析人士認為，面對美軍步步進逼，伊朗此次恐怕無法再以有限手段因應，圖為「林肯號」航艦甲板上，美軍航空人員正準備展開任務。（美聯社）



美國與伊朗之間的對立情勢，在伊朗境內爆發大規模示威之後不斷升高，川普政府更在近日調派「林肯號」航艦打擊群在內的戰力趕赴中東地區，大幅推升爆發軍事衝突的可能性，分析人士則觀察認為，在目前處境之下，德黑蘭當局對於任何的軍事打擊，恐不會採取以往高度克制的「有限回應」手段，使情勢可能在短時間內快速升級。

英國廣播公司（BBC）波斯語資深新聞編輯艾齊米（Amir Azimi），透過分析專文表示，在「林肯號」（CVN 72）為首的航艦打擊群駛入美軍中央司令部（USCENTCOM）責任區，迫近伊朗水域之下，美國與伊朗之間距離爆發直接軍事衝突，比任何時期都更加接近。

廣告 廣告

伊朗面臨1979年以來最嚴重示威潮 美軍施壓也日漸增加

目前，伊朗領導人正面臨內外交困的兩難局面，一方面是國內推翻現有統治層的呼聲不斷升高，同時美國總統川普（Donald Trump）一手集結強大軍力，一手又展示談判意願，讓德黑蘭難以捉摸其真實意圖，因此艾齊米認為，雙方一但擦槍走火，伊朗方面為了維護政權穩定，恐不再以過往慣用，在時效性出現延遲，且規模有限的報復手段進行回應。

分析指出，在去年6月21日至22日，美國對伊朗3處核設施進行空襲之後，伊朗在隔日對卡達境內的美國烏岱德空軍基地（Al Udeid Air Base），發射飛彈攻擊作為回應；根據川普當時的說法，伊朗在攻擊之前曾發出預警，使美軍防空系統得以攔截大多數的威脅，且該次攻擊也並未造成任何傷亡，此次報復行動被廣泛視為是伊朗為了有所交代而採取、可避免衝突升級的手段。

美軍重兵集結中東區域，但川普政府意圖使德黑蘭難以捉摸，圖為「林肯號」航行畫面。（取自DVIDS網站）

德黑蘭面對衝突 過往多採取避免情勢升級應對手法

此外，在2020年1月3日，當時川普在首屆總統任期之間，美軍在伊拉克巴格達機場附近，擊殺了伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），德黑蘭於5天之後，向伊拉克境內美國阿薩德空軍基地（Ain al-Asad Airbase）發動飛彈攻擊。

雖然伊朗在事先也提出警告，並未造成美軍人員陣亡，但此次攻擊仍然造成數十人出現創傷性的大腦損傷，不過前述例證都可看出，德黑蘭執政高層面對攻擊，多數會選擇避免局勢進一步惡化，並非擴大事端。

然而目前伊朗國內爆發自從1979年宗教革命之後，最嚴重的示威浪潮，根據人權團體與醫療機構估算，伊朗官方暴力鎮壓至少造成數千人喪生，德黑蘭拒絕對此負責，更將矛頭指向所謂「恐怖組織」，指控包括以色列在內的外國勢力煽動暴亂，因此，艾齊米認為伊朗若蒙受美國軍事打擊，恐無法再以過往有限度手段回應。

內部動亂使失控可能性大增 伊朗政府已無克制餘裕

分析指出，雖然目前示威浪潮已大幅縮減，但並未完全熄滅，廣泛的民間不滿情緒也並未平息，社會各階層與統治集團之間的對立也發展至前所未有的程度，使德黑蘭對於情勢失控的不安持續高張，也因此不再有對外示弱的迂迴空間。

有鑑於此，美國任何打擊行動都將成為關鍵，雖然發動有限攻擊可以讓華府宣稱獲得勝利，但也可能成為伊朗對內進行新一輪血腥鎮壓的藉口；但美軍若發動較大規模的打擊，則有可能使伊朗進一步陷入混亂。由於伊朗人口超過9000萬，因此德黑蘭政權一旦崩潰，伊朗政權平穩過渡的可能性極低，從而使整個中東地區面臨可能長達數年之久的劇烈動盪。

因此，艾齊米認為目前美國與伊朗雙方，無論做出何種決策都必須面臨著龐大壓力，且選擇彈性幾乎不存在，只要有稍微不注意，就有可能使區域內各國必須承受高昂代價。

更多上報報導

伊朗外長稱準備好與美國恢復談判 強調「公平公正」是關鍵前提

川普說想和伊朗談但戰艦已出發 稱「如果不必動武就太好了」

伊朗革命衛隊被列恐怖組織 德黑蘭批歐盟「自助餐憤怒」將捍衛國家主權