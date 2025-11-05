面對藍白合 陳亭妃：民進黨必須推最強人選

立法委員陳亭妃勤跑基層，與民眾互動熱絡。(劉祐龍攝影)

民進黨立委陳亭妃今(5)日接受資深媒體人周玉蔻專訪時，針對2026台南市長選舉與黨內初選情勢明確表態，強調「我不會脫黨參選」，並連說三次「不會！」展現團結的決心。她表示，民進黨必須齊心一致，才能面對藍白陣營可能合作帶來的挑戰，「台南不能分裂，更不能冒險」。





陳亭妃指出，上一屆市長選舉中，民進黨雖然勝出，但藍白當時尚未整合，如今在野勢力合流的氣氛高漲，「若民進黨要在2026繼續執政，就必須推出最強候選人」。她強調，這不是個人意志的問題，而是整體團隊勝選的責任。

對於民調長期領先同黨對手林俊憲，陳亭妃表示，差距來自長期深耕基層的累積。「我每天清晨四點出門跑行程到晚上十點，一天能與上萬名市民面對面互動。這不是口號，而是行動。」她說，民進黨1月12日至14日的全民調將採對比方式與國民黨謝龍介比拚，「誰能在對戰中贏得最多，就應代表民進黨出征。」





談及長期對手謝龍介，陳亭妃笑言：「他最不想再遇到我。」她回顧過去從議員到立委的五次交手，「我五戰五勝，這次若再對上，就是第六戰、第六勝。」她也重申，從政27年來始終秉持「公民、公正、公開」原則，不涉標案、不搞人脈利益，「清白與誠信是我最大的資產。」





她進一步提出「行動政府」理念，主張市長應走入社區、傾聽民意，結合中央資源推動「科技三手」、「五大觀光軸帶」及災後重建條例，打造結合歷史底蘊與現代創新的新台南。





至於女性的從政價值，陳亭妃說，台南過去從未有女性市長。但我不是靠女性身分來爭取支持，而是用實際的成績與努力讓市民看見改變。她強調，民進黨在台南歷經多次挑戰，團結是唯一勝選之道。