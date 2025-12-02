面對藍白國會惡搞 再訴諸人民力量？林濁水：民進黨已是「資不抵債」

前民進黨立委林濁水。資料照。陳祖傑攝



面對藍白屢推爭議法案，有學者建議運用人民的力量。不過，前立委林濁水直言，大罷免殷鑒不遠，民進黨的民主財報已是「資不抵債」，民進黨和學者卻不願面對，很是悲哀。

林濁水稍早在臉書發文表示。面對藍白在國會惡搞，一些學者建議運用人民的力量。但是現實是，運用人民的力量進行罷免，人民卻否決了民進黨。

林濁水說，雖然涉及主權部份人民挺民進黨，但大部份涉及憲政爭議時，10項民調民進黨頂多贏3項，輸的有7項。就憲政民主的財務報表，民進黨呈現的是資不抵債。

林濁水感嘆，「真相如此，整個黨、泛綠學者都不願面對，很悲哀。」要動用人民的力量，假設不先解決民主財報上資不抵債的狀況，就冒然而行，大罷免殷鑒在前。

