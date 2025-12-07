面對藍白推惡法...卓揆喊「法律公布不執行」...李忠憲指法律變選擇題：只有一天都將是憲政崩壞的起點

立法院日前否決行政院版本《財政收支劃分法》覆議案，對此行政院長卓榮泰指出，絕不會依照違法、錯誤財劃法來編列明年度的中央預算，法律公布但「不執行」，引發不少台派人士質疑。對此，成大電機系教授李忠憲發文直言，這等於宣布行政權可以挑選法律執行，意味著法律不再具強制力，而是選擇題，法治正式被人治取代。他表示，哪怕只有一天，都足以讓制度全面失序，這就是所有憲政崩壞的起點。

李忠憲提到，自己高考一級及格在台北市當過公務員，看到有些法律學者提出「公布法律但不執行」，這種說法其實更可怕，看似折衷、其實極危險的建議：「立法院通過不合理的法案沒關係，行政院長照例副署、總統照程序公布，但行政機關不要執行即可。」

李忠憲說，乍聽之下彷彿能降低傷害，但實際上，這是一條比惡法本身更恐怖的道路。他解釋，因為這樣的主張並不是從台灣的憲政邏輯推導出來的，而是來自一種深層的歷史恐懼，即是被威瑪共和國嚇到之後的錯誤反射。

李忠憲指出，他們害怕行政否決法律會被解讀為濫權，於是倒向另一個極端，讓惡法合法化，再用行政不執行假裝沒事；並點出，問題是這等於宣布行政權可以挑選法律執行，意味著法律不再具有強制力，而是選擇題，法治正式被人治取代，「這不是折衷，而是法治的自我毀滅。」

李忠憲說，公務人員依法行政要如何維持？許多提出「不執行即可」的人完全沒有想到最現實的問題，法律一旦正式公布，公務員依法行政是義務，如果行政機關「選擇性執行法律」，公務員會面臨瀆職風險、行政救濟敗訴、監察院彈劾、無所適從的混亂，整個行政體系會陷入一個根本性問題：「我該聽法律，還是聽長官？」

李忠憲直言，這比惡法本身更快摧毀國家，公布法律不執行等於挑戰所有現行法律，一旦這次可以不執行，那下次可不可以？哪一部法律還能維持權威？哪一部法律不會被行政機關挑著用？這直接破壞法律的安定性，哪怕一天，都足以讓制度全面失序，這就是所有憲政崩壞的起點。

李忠憲表示，台灣不是威瑪，但有人用「威瑪的恐懼」提出「威瑪式的錯誤策略」。他認為，威瑪的問題是行政濫權，台灣的問題是立法越權。把錯誤的歷史模型放到錯誤的制度脈絡裡，只會導出錯的答案，並指出真正的危險不是權力犯錯，而是當制度開始相信「不面對錯誤，也能維持秩序」。

(圖片來源：三立新聞網、李忠憲臉書)

