面對複合型災害挑戰 王明鉅：桃園消防體系責任日益加重

桃園市消防協會會員大會，桃園市副市長王明鉅：攜手協會共同守護宜居桃園。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市副市長王明鉅十八日晚間前往桃園區，出席「桃園市消防協會第十五屆第一次會員代表大會」。王副市長表示，消防工作是城市治理中最重要的環節之一，桃園擁有密集的產業聚落與快速的人口發展，面對各類複合型災害，消防體系的責任日益加重。

王明鉅特別感謝消防協會長期對消防工作的支持，從硬體設備、軟體資源到人員關懷，皆提供了莫大助益，市府將攜手協會，持續精進救災量能，建構韌性的城市安全網絡，共同守護宜居桃園。

桃園市議會副議長李曉鐘表示，感謝消防人員不分日夜守護市民安全，並肯定桃園市消防協會持續凝聚會員力量，協助推動消防工作精進，期盼各界共同支持消防體系發展，讓城市安全更有保障。

桃園市消防協會理事長呂長安感謝會員支持連任，未來將持續強化協會凝聚力，推動專業交流與教育訓練，並主動關懷消防同仁需求，成為第一線消防人員最堅強的後盾，也期盼各界持續支持消防工作，共同守護城市安全。

消防局指出，市府近年持續提升消防量能，包含人力補充、裝備車輛更新、智慧救災系統導入，以及無人機與消防機器人等科技應用，同時整合緊急醫療體系，提升救災救護效率，並透過跨局處合作強化公共安全治理，逐步建構更具韌性的城市安全網絡；未來也將持續與桃園市消防協會攜手合作，共同守護安全、宜居的桃園。