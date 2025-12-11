面對親中政府施壓 亞洲民主人權獎得主：我為在台印尼同胞而來

賴清德總統10日出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」頒獎，獲獎者「印尼法律援助與人權協會(PBHI)」主席伊布拉尼今(11)日透露，他曾收到情治單位的警告與電郵，施壓「不要來台灣」。(記者叢昌瑾攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕今年獲得我國第20屆亞洲民主人權獎的「印尼法律援助與人權協會(PBHI)」，主席伊布拉尼(Julius Ibrani)今(11)日透露，就在印尼總統普拉伯沃(Prabowo Subianto)近期訪中並高調重申支持「一中原則」後，他隨即收到來自國內情治單位的警告與電郵，施壓「不要來台灣」。對此，伊布拉尼展現堅定立場，告訴對方「是為了在此工作的印尼兄弟姊妹而來」。

台灣民主基金會今天舉辦亞洲民主人權獎得主「印尼法律援助與人權協會」(PBHI)座談，由昨(10)日接受總統賴清德頒獎的伊布拉尼及成員阿斯圖蒂(Regina JBF Astuti)、奧克塔維亞尼(Aldeta Oktaviyani)代表出席與談。針對近期印尼官方與中國強化戰略合作，甚至公開表態支持一中原則，伊布拉尼(Julius Ibrani)會中坦言，上週印尼政局確實因此升溫，他認為當局讀取組織的電子郵件，他隨後也收到訊息傳話，要求他「不要來台灣」。

伊布拉尼進一步透露，甚至在他與組織成員於咖啡廳開會時，有情治人員直接找上門關切，伊布拉尼當面解釋，有許多印尼的兄弟姊妹在台灣工作，他們將辛苦賺來的薪資匯回印尼，對國家發展做出貢獻，「這些人有權利討論並關注當地的局勢」。

伊布拉尼指出，如果政府阻礙PBHI來台，等同於限制了這些印尼公民的權利，這是一種「雙重侵害」。他以此建立出「與人民站在一起」的論述，讓當局知道，若對他動手，等同於威脅到廣大的印尼人民權益，藉此引發公眾共鳴並形成保護傘。

談及在印尼從事人權工作的艱困處境，伊布拉尼舉例指出，為了生存，首先得保護人身安全。他描述，辦公室的玻璃門曾被軍警打破，且修繕費用高昂，讓負責財務的女同事相當生氣，甚至曾對他說：「拜託別再講了，因為每次你講得太激進，我們就得買扇新門。」。

至於返國後是否會面臨政治壓力？伊布拉尼表示「不希望發生」，但也坦言，依照往例，從國外談論人權議題返國時，機場可能會有情治人員守候、盤查護照或行李。他打趣但也諷刺地說，現在手段變「客氣」了，以前是會讓行李「找不到」，現在則是檢查完後會主動歸還，但這仍是一種威脅。他強調，面對這種情況，首要策略是「生存」，其次則是連結群眾、創造更多聲量，避免讓自己落單的「菁英」，才能與政府對抗。

PBHI成立於1996年印尼蘇哈托威權統治末期，長期致力於調查侵犯人權案件及推動各項改革。伊布拉尼示警，印尼政府目前正推動更嚴格的數位監控，例如提議限制每人只能擁有一個社群帳號，他形容這些新法案讓印尼的處境猶如「離了虎爪，又入鱷魚口」。儘管局勢艱難，他最後表示，希望能汲取台灣的經驗，持續改進並推動未來的人權倡議工作。

