面對超高齡挑戰 健康台灣委員會將公布長照 3.0 兩大核心升級

賴清德總統明天(27日)召開「健康台灣推動委員會」第六次會議，此次會議將從上次聚焦討論的智慧醫療延伸，關注台灣推動長照3.0政策的實務工作與規劃。

由於賴總統日前出席活動時表示，台灣65歲以上人口已逼近20%，預計今年將正式跨入聯合國定義的「超高齡社會」，並強調隨著台灣邁入超高齡社會，基層診所將承擔更多責任，也需要與鄰里更多連結。

據了解，本次委員會將以「長照3.0」為主軸，討論如何打造更完善的照護網絡，將以健康老化、在地安老、連續照顧、安寧善終為核心理念，提出「長照3.0」具體政策內容。

「長照3.0」將於明年上路，這是政府在「長照2.0」基礎上再升級的十年計畫，此次討論將聚焦醫療與長照整合、家庭支持升級、住宿機構改善、智慧照顧導入，同時擴大服務對象。

值得注意的是，有鑒於台灣邁入超高齡社會，長期照顧需求持續攀升，為了解決長照困境，政府將鎖定復能銜接與家庭支持兩大面向的全面升級。前者是縮短出院到接受長照服務的等待期，終極目標是「零等待」，讓醫院到長照真正實現無縫接軌，同時要擴大急性後期照護(PAC)後的復能訓練，政府端強化「出院準備服務」、醫療端提供「簡易照顧計劃」，雙管齊下協助長者維持或提升生活功能。

後者則針對家庭照顧者提供四大支持策略，第一，強化心理支持，如在社區廣設「家照據點」；第二，擴大喘息服務，如推動互助喘息；第三，鼓勵企業打造友善職場，如提供彈性工時、異地工作，象徵政府正式把「照顧者的職場困境」納入長照體系一環；第四，減輕住院看護經濟費用，過去住院看護費用幾乎完全由家庭自行吸收，長照3.0則提出政府與民眾共同分擔住院看護費，從長照2.0到3.0，將更聚焦「照顧品質與家庭支持」面向。

據指出，健康台灣委員會將公布「長照 3.0」 兩大核心升級，面向被照顧者提供服務，背後更重要的是透過政府政策有系統、有結構地支持照顧者，解決超高齡社會下可能面臨的長照困境。(編輯：楊翎)