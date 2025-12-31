面對軍演與騷擾 管碧玲：海巡署展現應處能力 維持主權立場妥善管理風險

【記者 王雯玲／高雄 報導】中共「正義使命-2025」聯合軍事演習逐漸進入尾聲，除東沙海域外，台海及離島周邊的大陸海警船皆已航離限制水域，並持續由我方海巡艦艇監控遠離。海洋委員會主委管碧玲於30日主持海巡署第6次應變會議，針對海巡同仁於軍演期間的表現進行整理與表揚，強調海巡署在高張力情境下，已具備成熟的灰色地帶應處能力，能在維持主權立場的同時妥善管理風險。

管碧玲指出，海巡署於演習期間全程依既定任務與法定職權執行勤務，行動重點放在維持海域執法權、確保航行安全及防止情勢升高。針對大陸對外宣稱封鎖台灣4個港口等說法，她嚴正駁斥為不折不扣的謊言，並說明海巡艦艇始終在我方管轄海域內維持正常巡弋，並以近距離併航方式驅離大陸船隻，確保海域秩序不中斷。

面對對岸以台語廣播惡言相向的騷擾行為，管碧玲表示，海巡同仁秉持理性與文明素養，以中、英文廣播詞回應，有效避免情勢升高，展現和平與侵略之間的文明落差。她也肯定同仁在高壓環境下保持冷靜與專業，處置得宜。

此外，管碧玲指出，海巡署於30日清晨即精確掌握大陸海警船動向，研判共軍可能於相關海域實施試射後，隨即啟動漁船與航安保護措施，加強對商、漁船的提醒與引導，防範船隻誤入共軍火箭砲試射的危險區域，成功讓軍事演習未外溢成民生或外交事件。

管碧玲強調，台灣致力於維持台海與區域穩定，雖不主動升高衝突，但也絕不退讓國家主權。她指出，在高度複雜的安全環境下，海巡署展現冷靜、堅定且條理分明的專業表現，彰顯台灣的成熟與韌性。面對大陸海警對台海的常態性騷擾行動，她也請國人放心，海巡署未來將持續以專業且堅定的執法方式，守護海域安全與人民權益。（圖／記者王雯玲翻攝）