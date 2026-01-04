面對逼宮揣測 英相施凱爾矢言做滿5年任期

英國首相施凱爾(Keir Starmer)今天(4日)受訪時強調，他將完成5年任期，儘管外界揣測，其所屬的中間偏左工黨可能在即將到來的地方選舉後將他拉下台。

施凱爾於2024年7月贏得大選上台。他主張，英國應進一步與歐盟單一市場接軌，並表示，讓英國「更靠近」歐盟符合「國家利益」。

在決定英國脫離歐盟的公投將屆滿10年之際，這樣的立場勢將引發脫歐派人士的批評，包括極右翼「英國改革黨」(Reform UK)領袖法拉吉(Nigel Farage)。該黨過去一年來在民調中持續領先。

廣告 廣告

這個反移民政黨預料將在5月於蘇格蘭、威爾斯及英格蘭部分地區舉行的地方選舉中大有斬獲，並被看好在最遲於2029年8月舉行的下屆國會大選中勝出。

施凱爾在英國廣播公司(BBC)專訪中警告，若英國改革黨掌權，英國「將以一種有毒的方式被撕裂」。他並誓言率領工黨投入「我們這個時代的戰役」，對抗法拉吉提出「極度右翼的主張」。

他說：「我是在2024年當選獲得5年的授權，要來改變這個國家，而這正是我打算做的事。」

施凱爾上任至今18個月，依據民調，他的支持度已跌至歷史新低。他辦稱說，前任保守黨政府多次更換閣員，造成「徹底的混亂」。

他說：「沒有人想回到那樣的狀態，這不符合我們的國家利益。我們已從經驗中清楚看到，走向混亂會發生什麼事，我不會把國家帶回那條路。」

然而，施凱爾在2025年經歷艱困的一年，期間充斥政策急轉彎、部長辭職及自己引發的政治危機。

民調顯示，在5月將登場的地方選舉中，工黨恐怕繳出不理想的成績單，因而引發外界普遍揣測，工黨議員可能在選後逼宮施凱爾，另立新任黨魁。

施凱爾將提振經濟成長列為首要目標。他表示，他上任以來的成就多半未獲重視，並稱英國將在2026年「迎來轉機」。

施凱爾把改善與歐盟的關係作為他的政府的政績之一，強調雙方關係「已是10年來的最佳狀態」。

倫敦上月宣布，將在脫歐後近5年，重新加入歐盟廣受歡迎的伊拉斯莫斯(Erasmus)學生交換計畫。

英國也以其他方式深化與布魯塞爾的關係，包括今年在食品與農業領域，與歐盟單一市場接軌。

儘管排除重新加入歐盟或恢復人員自由流動，施凱爾表示，英國仍應持續「更靠近」歐盟。